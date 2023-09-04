Упрощенно, в три клика! В Дії запустили четыре услуги помощи семьям с детьми

Воспитывать и ухаживать за детьми всегда трудно, а во время великой войны — подавно. Из-за российского вторжения многие наши дети остались без родительской или материнской опеки.

Теперь получить финансовую помощь семьям с детьми станет проще! Четыре услуги помощи от государства в несколько кликов запустили на портале Дія.

Детальнее об этом — в материале.

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Помощь от государства семьям с детьми

— Цифровизация социальной сферы упрощает жизнь тысяч украинцев и экономит сотни часов. Теперь на портале Дія доступно ещё больше социальных сервисов, которые помогут семьям подать заявление о получении финансовой помощи от государства, — сообщает в своем Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь в Дії можно получить:

Для того чтобы получить услуги, нужно авторизоваться на портале Дія, выбрать необходимый сервис, заполнить форму и засвидетельствовать её электронной или Дія.Підпис.

Также пособие выделяется и для многодетных семей Украины. Изменились ли условия выплат многодетным семьям в 2023 году, читай в нашем другом материале.

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