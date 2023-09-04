Спрощено, у три кліки! У Дії запустили чотири послуги допомоги сім’ям з дітьми

Виховувати та доглядати за дітьми завжди важко, а під час великої війни — поготів. Через російське вторгнення багато наших дітей залишилися без батьківської чи материнської опіки.

Тепер отримати фінансову допомогу сім’ям з дітьми стане простіше! Чотири послуги з допомоги від держави в кілька кліків запустили на порталі Дія.

Детальніше про це — у матеріалі.

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Допомога від держави сім’ям з дітьми

— Цифровізація соціальної сфери спрощує життя тисяч українців та економить сотні годин. Тепер на порталі Дія доступно ще більше соціальних сервісів, які допоможуть родинам подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави, — повідомляє у своєму Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер у Дії можна отримати:

Для того, щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі Дія, вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом.

Також допомога виділяється і для багатодітних сімей України. Чи змінилися умови виплат багатодітним сім’ям у 2023 році, читай в нашому іншому матеріалі.

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