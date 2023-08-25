Можно и самостоятельно, главное — разобраться! Как проверить компрессор в холодильнике

Компрессор в холодильнике — это как мотор в автомобиле. Неисправный компрессор не только влияет на работу самого холодильника, из-за чего портятся продукты, но и создает неприятный шум в квартире.

Ремонт компрессора дорогой, иногда может даже достигать в цене покупку нового холодильника.

Если тебя беспокоит исправность компрессора твоего холодильника, можно самостоятельно проверить его работу. Как это сделать безопасно и правильно — разбираем в материале.

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Как работает компрессор холодильника

Перед тем, как браться за диагностику без помощи специалиста, следует понять, как вообще работает компрессор холодильника.

Компрессор — такое “сердце” холодильника, которое пропускает через прибор охлаждающую всю систему жидкость — фреон.

Соответственно, некорректная работа компрессора может сбить цикл прохождения фреона. Он находится сзади, в нижней части холодильника, в специальном “кожухе” и покрыт смазкой.

На компрессоре можно увидеть три выхода: один ведет к пусковой обмотке, другой — к рабочей и общий.

Проверять компрессор нужно тогда, когда что-то в его работе или в холодильнике в общем тебя обеспокоило. К неисправностям может привести:

перепад напряжения, из-за чего компрессор может перегореть;

выход из строя реле;

неисправные электрические провода, из-за чего ток может отдавать по всему корпусу холодильника.

Как проверить компрессор холодильника

Обычно компрессор холодильника проверяют на сопротивление и давление.

Следует отметить, что неисправное реле можно заменить новым, а вот другие причины некорректной работы компрессора могут повлечь за собой покупку нового холодильника.

Как проверить компрессор холодильника на сопротивление

Проверка сопротивления контактов компрессора является первым шагом в общей диагностике компрессора. Для проверки тебе понадобится тестер.

Чтобы проверить сопротивление компрессора, нужно извлечь компрессор из кожуха и отключить его от холодильника.

Чтобы отключить компрессор от холодильника, необходимо отсоединить электрическое подключение контактов и трубки, соединяющие его с другими деталями. Также открути реле, открути крепеж и переходи к диагностике.

Переключите тестер в режим Ом. Щупы тестера приложи к выходам обмотки — общей, пусковой и рабочей. Начинай с верхнего и нижнего в правом углу. Результат на дисплее должен получиться около 15 Ом. Так же приложи щупы тестера к тому же верхнему выходу обмотки и к левому нижнему выходу. Результат на дисплее тестера должен показать около 20 Ом. Третий тест покажет, исправен ли компрессор: приложи щупы тестера к двум нижним выходам обмотки. На дисплее должна появиться сумма двух предыдущих показателей от 30 до 35 Ом, но возможна небольшая погрешность.

Если результат не сходится, следует вызвать мастера для ремонта компрессора.

Как проверить компрессор холодильника на давление

Если проверка на сопротивление не обнаружила отклонений, нужно переходить к следующей проверке — на давление.

Важно, если уровень давления будет низким, тогда фреон не сможет корректно циркулировать в холодильнике. Для проверки давления нужно взять манометр.

Подсоедини манометр к штуцеру двигателя, и запусти компрессор. Исправный компрессор покажет результат шести атмосфер, а в однокамерных холодильниках — до пяти атмосфер, и будет увеличивать показатель.

Если показатель меньше пяти атмосфер, значит компрессор холодильника неисправен.

Бытует мнение, что к поломке холодильника может также привести горячая пища, которую рано поставили внутрь холодильника. Правда ли это, мы разбирались в другом материале.

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