Можно и самостоятельно, главное — разобраться! Как проверить компрессор в холодильнике

Компрессор в холодильнике — это как мотор в автомобиле. Неисправный компрессор не только влияет на работу самого холодильника, из-за чего портятся продукты, но и создает неприятный шум в квартире.
Ремонт компрессора дорогой, иногда может даже достигать в цене покупку нового холодильника.
Если тебя беспокоит исправность компрессора твоего холодильника, можно самостоятельно проверить его работу. Как это сделать безопасно и правильно — разбираем в материале.
Перед тем, как браться за диагностику без помощи специалиста, следует понять, как вообще работает компрессор холодильника.
Компрессор — такое “сердце” холодильника, которое пропускает через прибор охлаждающую всю систему жидкость — фреон.
Компрессор — такое “сердце” холодильника, которое пропускает через прибор охлаждающую всю систему жидкость — фреон.
Соответственно, некорректная работа компрессора может сбить цикл прохождения фреона. Он находится сзади, в нижней части холодильника, в специальном “кожухе” и покрыт смазкой.
На компрессоре можно увидеть три выхода: один ведет к пусковой обмотке, другой — к рабочей и общий.
Проверять компрессор нужно тогда, когда что-то в его работе или в холодильнике в общем тебя обеспокоило. К неисправностям может привести:
Обычно компрессор холодильника проверяют на сопротивление и давление.
Следует отметить, что неисправное реле можно заменить новым, а вот другие причины некорректной работы компрессора могут повлечь за собой покупку нового холодильника.
Проверка сопротивления контактов компрессора является первым шагом в общей диагностике компрессора. Для проверки тебе понадобится тестер.
Чтобы проверить сопротивление компрессора, нужно извлечь компрессор из кожуха и отключить его от холодильника.
Чтобы проверить сопротивление компрессора, нужно извлечь компрессор из кожуха и отключить его от холодильника.
Чтобы отключить компрессор от холодильника, необходимо отсоединить электрическое подключение контактов и трубки, соединяющие его с другими деталями. Также открути реле, открути крепеж и переходи к диагностике.
Если результат не сходится, следует вызвать мастера для ремонта компрессора.
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Если проверка на сопротивление не обнаружила отклонений, нужно переходить к следующей проверке — на давление.
Важно, если уровень давления будет низким, тогда фреон не сможет корректно циркулировать в холодильнике. Для проверки давления нужно взять манометр.
Если показатель меньше пяти атмосфер, значит компрессор холодильника неисправен.
Если показатель меньше пяти атмосфер, значит компрессор холодильника неисправен.
Бытует мнение, что к поломке холодильника может также привести горячая пища, которую рано поставили внутрь холодильника. Правда ли это, мы разбирались в другом материале.
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