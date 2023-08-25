Можна й самотужки, головне — розібратися! Як перевірити компресор у холодильнику

Компресор у холодильнику — це наче мотор в автівці. Несправний компресор не лише впливає на роботу самого холодильника, через що псуються продукти, а ще й створює неприємний шум у квартирі.

Ремонт компресора є дорогим, інколи може навіть сягати у ціні купівлю нового холодильника.

Якщо тебе турбує справність компресора твого холодильника, можна самотужки перевірити його роботу. Як це зробити безпечно та правильно — розбираємо у матеріалі.

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Як працює компресор холодильника

Перед тим, як братися за діагностику без допомоги фахівця, варто зрозуміти, як взагалі працює компресор холодильника.

Компресор — таке собі “серце” холодильника, яке пропускає через прилад рідину, що охолоджує всю систему — фреон.

Відповідно, некоректна робота компресора може збити цикл проходження фреону. Він знаходиться ззаду, у нижній частині холодильника, у спеціальному “кожусі” та вкритий мастилом.

На компресорі можна побачити три виходи: один веде до пускової обмотки, інший — до робочої та загальний.

Перевіряти компресор потрібно тоді, коли щось у його роботі чи холодильника цілком тебе занепокоїло. До несправностей може призвести:

перепад напруги, через що компресор може перегоріти;

вихід з ладу реле;

несправні електричні проводи, через що струм може віддавати по всьому корпусу холодильника.

Як перевірити компресор холодильника

Зазвичай компресор холодильника перевіряють на опір та тиск.

Варто зазначати, що несправне реле можна замінити на нове, а ось інші причини некоректної роботи компресора можуть потягнути за собою купівлю нового холодильника.

Як перевірити компресор холодильника на опір

Перевірка опору контактів компресора є першим кроком у загальній діагностиці компресора. Для перевірки тобі знадобиться тестер.

Щоб перевірити опір компресора, треба витягти компресор з кожуха і відключити його від холодильника.

Щоб відімкнути компресор від холодильника, треба від’єднати електричне підключення контактів та трубки, які з’єднують його з іншими деталями. Також відкрути реле, відкрути кріплення та переходь до діагностики.

Перемкни тестер в режим Ом. Щупи тестера приклади до виходів обмотки — загальної, пускової та робочої. Починай з верхньої та нижнього у правому куті. Результат на дисплеї повинен вийти близько 15 Ом. Так само приклади щупи тестера до того ж верхнього виходу обмотки та до лівого нижнього виходу. Результат на дисплеї тестера має показати близько 20 Ом. Третій тест покаже, чи справний компресор: приклади щупи тестера до двох нижніх виходів обмотки. На дисплеї має з’явитися сума двох попередніх показників — від 30 до 35 Ом, але можлива невелика похибка.

Якщо результат не сходиться, тоді варто викликати майстра для ремонту компресора.

Як перевірити компресор холодильника на тиск

Якщо перевірка на опір не виявила відхилень, тоді треба переходити до наступної перевірки — на тиск.

Важливо, якщо рівень тиску буде низьким, тоді фреон не зможе коректно циркулювати холодильником. Для перевірки тиску треба взяти манометр.

Під’єднай манометр до штуцера двигуна і запустити компресор. Справний компресор покаже результат шести атмосфер, а в однокамерних холодильниках — до п’яти атмосфер, і буде збільшувати показник.

Якщо показник менший за п’ять атмосфер, це означає, що компресор холодильника несправний.

Побутує думка, що до зламу холодильника може також призвести гаряча їжа, яку зарано поставити в середину приладу. Чи правда це — ми розбиралися в іншому матеріалі.

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