Три шага к полной конфиденциальности: как скрыть свои подписки в Instagram

Сейчас социальные сети стали площадкой нашего общения, самореализации и местом, где мы можем поделиться в несколько кликов моментами нашей жизни с другими. Однако не все любят быть “открытыми книгами” для других.

В Instagram можно скрыть свои подписки, если не хочется, чтобы их видели другие пользователи. Как скрыть подписки в Instagram — рассказываем дальше.

Как скрыть свои подписки в Instagram с телефона

Инструкция одинаковая и для Android, и для IOS. Сейчас также смотрят Перейди в свой аккаунт в Instagram и нажми на три полоски в правом углу экрана. В появившемся меню нажми на Настройки и конфиденциальность. Найди и щелкни Конфиденциальность учетной записи. Активируй функцию Приватная учетная запись.

Теперь твои подписки будут видеть только те пользователи, которые следят за тобой в Instagram.

Отменить опцию Приватной учетной записи можно в любое время по такой же обратной инструкции.

Как скрыть свои подписки в Instagram с компьютера

Здесь похожий принцип. Для того чтобы сделать свой аккаунт в Instagram частным и закрыть собственные подписки от других людей, следует выполнить следующие шаги.

В правом верхнем углу найди и щелкни значок Параметры. Нажми Настройки и конфиденциальность. Активируй опцию Приватная учетная запись.

А вот если у тебя возникла необходимость просмотреть чью-то активность в Instagram так, чтобы другой пользователь этого не знал — у нас есть совет для тебя! Как анонимно просмотреть stories в Instagram, мы писали раньше.

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