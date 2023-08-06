Три кроки до повної конфіденційності: як приховати свої підписки в Instagram

Нині соціальні мережі стали майданчиком нашого спілкування, самореалізації та місцем, де ми в кілька кліків можемо поділитися моментами нашого життя з іншими. Однак не всі полюбляють бути “відкритими книгами” для інших.
В Instagram можна приховати власні підписки, якщо не хочеться, аби їх бачили інші користувачі. Як приховати підписки в Instagram — розповідаємо далі.
Інструкція однакова і для Android, і для IOS.
Тепер твої підписки бачитимуть лише ті користувачі, які вже стежать за тобою в Instagram.
Скасувати опцію Приватного облікового запису можна будь-коли за такою ж оберненою інструкцією.
Тут принцип схожий. Для того, щоб зробити свій обліковий запис в Instagram приватним та закрити власні підписки від інших людей, варто виконати наступні кроки.
А ось якщо у тебе виникла потреба переглянути чиюсь активність в Instagram так, щоб інший користувач цього не знав — в нас є порада для тебе! Як анонімно переглянути stories в Instagram, ми писали раніше.
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