От зарядки до лайфхаков с грелкой — как согреться в холодной квартире

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 октября 2022, 19:00
Як зігрітися у холодній квартирі — прості поради
Фото: Pexels

Больше новостей
росіяни тікають за кордон
Такие “братья” никому не нужны: как россияне массово убегают за границу, чтобы не умереть на войне
Командири з Азовсталі нарешті зустрілися з рідними
Видео трогает до слез! Командиры из Азовстали наконец-то встретились с родными: первая реакция и слова
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Как узнать, прослушивают ли мой телефон? Объясняет эксперт по кибербезопасности
Як замінити слово молодець
Не используй слово “молодец”. Альтернативные фразы, чтобы похвалить своего ребенка
Смотреть больше

Материалы по теме

Як вижити у натовпі людей — що робити покроково
Взять себя в руки и быстро действовать: как выжить в толпе и панике
Як випрати кров з різних видів тканини: найкращі способи
Пятна от крови — не приговор. Как отстирать одежду и не испортить ее
Гладиолусы
Уход за цветами до первых снежинок: когда выкапывать гладиолусы и как хранить их зимой
Як пересадити орхідею
Такая красивая, хоть и капризная. Рассказываем, как правильно пересадить орхидею, чтобы она не завяла

Видео
0:02:47
росіяни тікають за кордон

Такие “братья” никому не нужны: как россияне массово убегают за границу, чтобы не умереть на войне
0:02:54
Командири з Азовсталі нарешті зустрілися з рідними
Видео трогает до слез! Командиры из Азовстали наконец-то встретились с родными: первая реакция и слова
0:07:57
чому Південь є стратегічною ціллю
Еще один удар по авторитету Путина? Почему Юг — это стратегическое направление для России и что происходит там
Звільнення Лимана
Хронология освобождения и объяснения экспертов — что означает для России потеря Лимана
Як працює Центр симуляції бойових дій у Києві
Армия аватаров по-украински: в Киеве готовят пилотов дронов с помощью новейших технологий
Корвет Гетьман Іван Мазепа: що це таке
С турецким сердцем будет верно служить Украине! На воду спустили новый корвет Гетман Иван Мазепа
0:04:36
Потёмкино Херсонщина
Оккупанты “освободили” Потёмкино… от домов. Сожженное село в Херсонской области
0:02:32
Маленькі благодійники
Геройское дело маленьких благотворителей — в Запорожье школьники собрали деньги на дроны для ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:00
Марганец Днепровская область
Марганец страдает от террора РФ! Оккупанты накрывают Градами мирные кварталы
Больше видео
Підбірка українських пісень
Читать дальше
Для положительной печали и героической борьбы: топ-10 песен войны на любое настроение
Як приймати йод при радіації — інструкція
Читать дальше
Совет на случай радиации: как правильно принимать йод или йодид калия?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь