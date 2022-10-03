От зарядки до лайфхаков с грелкой — как согреться в холодной квартире

Солнце все меньше радует нас своим теплом, за окном холодные ветры и дожди, в такое время хочется только сидеть дома и пить горячий чай. По прогнозам отопительный сезон в этом году ожидается сложный, поэтому в домах украинцев будет прохладно.

Мы расскажем тебе простые способы, как согреться в холодной квартире или доме.

Больше двигайся

Согреться в холодной квартире помогут зарядка и занятия спортом. Когда мы не двигаемся, тело охлаждается. 10–15 мин активностей разогреют мышцы и будут способствовать твоей физической форме.

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Теплая одежда

Прежде всего, нужно позаботиться о своем теле — правильно одеться. Чтобы согреться в холодном доме, надо следовать правилу многослойности и одевать несколько вещей. Например: белье, термобелье, брюки, свитер, халат. Не забывай также о носках.

Вещи должны быть теплыми из натуральных материалов. Также нужно укрываться пледом или одеялом.

Ковры

Да, бабушкины ковры этой зимой могут пригодиться. Они уменьшают потерю тепла, а ноги не будут мерзнуть от холодного пола.

Ковер лучше постелить в той комнате, где проводишь больше времени. Если нет старого ковра, это хорошая возможность купить новый современный элемент интерьера. Но не забывай регулярно убирать, чтобы пыль с ковра не навредила здоровью.

Горячие напитки

Все мы любим пить горячий чай зимними вечерами и смотреть фильмы. Чтобы согреться, можно пить кофе или какао, но напитки должны быть горячими. А пар из чайника при кипении увеличивает температуру воздуха в комнате.

Грелка

Этот лайфхак еще со времен наших мам и бабушек. Надо набрать в грелку или пластиковую бутылку горячую или теплую воду. Замотать это в полотенце и положить в кровать. Таким образом можно нагреть холодную постель и себя.

Утеплить квартиру

Самое главное — подготовить дом к зиме. Следует утеплить окна и балкон и позаботиться об увеличении теплоотдачи батарей.

Ранее мы рассказывали, как правильно подготовиться к зиме 2023 года.

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