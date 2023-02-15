Дефект бросается в глаза? Как самостоятельно убрать царапины на авто без покраски

Часто водители могут не замечать, где, когда и при каких условиях поцарапали свой автомобиль. Хотя даже маленькая царапина может испортить внешний вид железной ласточки.
Однако переживать за это не следует. Ведь убрать дефект на машине можно самостоятельно. Читай в материале, как избавиться от маленьких и глубоких царапин на автомобиле.
Мелкие царапины на кузове, как правило, видны только с определенных ракурсов. Такую проблему можно убрать с помощью воскового полироля. Этот процесс достаточно быстрый, однако и результат не будет длительным.
Поэтому помни, что нужно будет периодически обрабатывать проблемное место полиролем, если дефект снова начнет проявляться.
Если полироль не помог, можно использовать полировальную машинку и пасту с мелкими абразивными элементами:
Если на авто есть глубокая царапина, то лучше как можно быстрее начать ее убирание. Поскольку открытый металл может со временем покрыться ржавчиной, разрушающей корпус машины и увеличивающей глубину царапины.
Кроме полировки, описанной в предыдущем пункте, можно воспользоваться специальными акриловыми карандашами для реставрации материала. В продаже есть большой выбор разных цветов, так что ты без проблем сможешь подобрать нужный тебе оттенок.
Как устранить царапину на кузове с помощью акрилового карандаша:
Однако в течение следующих десяти дней не рекомендуется мыть машину. Поскольку это может нарушить процесс полимеризации.
Однако в течение следующих десяти дней не рекомендуется мыть машину. Поскольку это может нарушить процесс полимеризации.
Если же поверхность автомобиля случайно повредилась, то через десять дней можно повторить процедуру.
Полировальная машинка эффективнее всего устраняет царапины из стекла автомобиля. Пользоваться ею нужно так:
В салоне автомобиля есть много пластиковых элементов, которые со временем могут терять свой вид из-за царапин. Как их устранить? Есть несколько способов в зависимости от масштаба дефекта:
Если выбираешь последний вариант, то алгоритм действий такой:
Если же поверхность очень повреждена, то решить проблему в домашних условиях не получится. Вероятно, в этом случае придется полностью заменить деталь с дефектами.
Часто б/у машины имеют незначительные повреждения или дефекты, которые остались от предыдущих владельцев.
Поэтому тем, кто хочет приобрести такой автомобиль, стоит сначала тщательно осмотреть его. Читай, как купить авто с пробегом и не разочароваться.
Подписывайся на наш Telegram и следи за всеми событиями!