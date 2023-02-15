Дефект бросается в глаза? Как самостоятельно убрать царапины на авто без покраски

Часто водители могут не замечать, где, когда и при каких условиях поцарапали свой автомобиль. Хотя даже маленькая царапина может испортить внешний вид железной ласточки.

Однако переживать за это не следует. Ведь убрать дефект на машине можно самостоятельно. Читай в материале, как избавиться от маленьких и глубоких царапин на автомобиле.

Как убрать царапины на кузове автомобиля

Мелкая царапина

Мелкие царапины на кузове, как правило, видны только с определенных ракурсов. Такую проблему можно убрать с помощью воскового полироля. Этот процесс достаточно быстрый, однако и результат не будет длительным.

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Поэтому помни, что нужно будет периодически обрабатывать проблемное место полиролем, если дефект снова начнет проявляться.

Если полироль не помог, можно использовать полировальную машинку и пасту с мелкими абразивными элементами:

Вымой авто специальным шампунем и тщательно высуши его. Это удалит лишнюю грязь и пыль, а также сделает царапину более заметной. Зачисти царапину смоченной тряпкой, а затем вытри ее насухо. Нанеси абразивную пасту на полировальный круг. Равномерно заполируй проблемное место, но не задерживайся на одном месте длительное время. Если на круге появляется налет, то нужно его очищать. Продолжай до тех пор, пока царапина не исчезнет.

Глубокая царапина

Если на авто есть глубокая царапина, то лучше как можно быстрее начать ее убирание. Поскольку открытый металл может со временем покрыться ржавчиной, разрушающей корпус машины и увеличивающей глубину царапины.

Кроме полировки, описанной в предыдущем пункте, можно воспользоваться специальными акриловыми карандашами для реставрации материала. В продаже есть большой выбор разных цветов, так что ты без проблем сможешь подобрать нужный тебе оттенок.

Как устранить царапину на кузове с помощью акрилового карандаша:

Обезжирь и зачисть царапину. Участки вокруг дефекта защити малярной лентой, чтобы при нанесении карандаша не выйти за пределы царапины. Кисточкой нанеси на проблемное место содержание акрилового карандаша так, чтобы тот не очень выделялся на общем фоне авто. Подожди примерно 20 минут, пока материал полностью высохнет. Вот и все. Авто можно пользоваться!

Однако в течение следующих десяти дней не рекомендуется мыть машину. Поскольку это может нарушить процесс полимеризации.

Если же поверхность автомобиля случайно повредилась, то через десять дней можно повторить процедуру.

Как убрать царапины на стекле автомобиля

Полировальная машинка эффективнее всего устраняет царапины из стекла автомобиля. Пользоваться ею нужно так:

Приоткрой окна авто для того, чтобы избежать запотевания стекла. Обработай царапины поляризационным средством. Нанеси на полировальную машину специальную пасту. Пройдись машинкой по поврежденной поверхности несколько раз, не прилагая особых усилий. После окончания процедуры смой остатки пасты из стекла и протри поверхность.

Как убрать царапины в салоне автомобиля

В салоне автомобиля есть много пластиковых элементов, которые со временем могут терять свой вид из-за царапин. Как их устранить? Есть несколько способов в зависимости от масштаба дефекта:

Нагрев пластика строительным феном или зажигалкой — помогает только для устранения мелких царапин. Кроме того, некоторые виды пластика могут выдерживать высокую температуру.

— помогает только для устранения мелких царапин. Кроме того, некоторые виды пластика могут выдерживать высокую температуру. Восстановительные салфетки и полотенца — так же устраняют лишь маленькие дефекты.

— так же устраняют лишь маленькие дефекты. Абразивный гель или полироль — устраняет дефекты на глянцевых панелях.

— устраняет дефекты на глянцевых панелях. Автомобильные восковые или гелевые карандаши — работают с глубокими царапинами.

Если выбираешь последний вариант, то алгоритм действий такой:

Очисти, обезжирь и высуши поврежденный участок. Нанеси воск или полироль так, как рекомендуется в инструкции к средству. Протри поверхность мягкой тряпочкой или губкой до блеска.

Если же поверхность очень повреждена, то решить проблему в домашних условиях не получится. Вероятно, в этом случае придется полностью заменить деталь с дефектами.

Часто б/у машины имеют незначительные повреждения или дефекты, которые остались от предыдущих владельцев.

Поэтому тем, кто хочет приобрести такой автомобиль, стоит сначала тщательно осмотреть его. Читай, как купить авто с пробегом и не разочароваться.

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