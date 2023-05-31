Как убрать царапины на пластике авто: средства и рекомендации

Многие элементы салона авто сделаны из пластика. Время от времени на них возникают царапины и разные небольшие дефекты. Если ты хочешь привести внешний вид салона в норму, то нужно знать, как убрать царапины на пластике авто. Подробности — читай в материале.

Как убрать царапины на пластике авто: рекомендации

Для того чтобы раз и навсегда избавиться от царапин, нужно подобрать правильные средства, зависимо от того, какой конкретно материал используется в машине и какую структуру он имеет.

Перед тем как удалять царапины, важно обезжирить пластик, на котором есть царапины. Для этого воспользуйся спиртом или ацетоном. Лучше не делать это агрессивным средствами (уайт-спиритом или бензином).

Как убрать царапины с пластика салона автомобиля: специальные средства

Если царапины небольшие, автомобилисты берут воск для автомобиля. Кроме этого, большим спросом пользуется полироль, который выходит в самых различных формах. Например:

в пасте;

пене;

жидкости;

спрее.

Он заполняет царапину, а после этого — высыхает, делая салон машины более презентабельным.

Чтобы воспользоваться профессиональными средствами, нужно следовать пошаговой инструкции:

очисть, обезжирь и просуши поврежденный участок;

нанеси воск или полироль в соответствии с инструкцией;

протри поверхность мягкой тряпочкой или губкой до блеска;

кроме этого, можно взять против царапин автомобильный карандаш.

Как убрать царапины на пластике автомобильного салона: быстрые методы

Фен. Пластик очисть от грязи моющими средствами. Поцарапанные места лучше обрабатывать строительным феном. Температуру нагрева регулируй расстоянием раструба от царапины или регулятором на корпусе. Домашний фен не сильно нагревает воздушный поток (плохо расплавляет пластик). Именно поэтому устранение будет выполняться слишком долго, а качество заделки окажется намного хуже, чем при работе со строительным феном. Открытый огонь. Возьми турбо-зажигалку и включай ее не более, чем на 1 секунду. Этого достаточно, чтобы нагреть пластик, но при этом не опалить его. Перед этим потренируйся на куске пластмассы. Карандаш и другие средства. Это — один из самых простых способов отреставрировать пластмассу в домашних условиях. Для этого дела используй металлический тюбик, в который заправлен полимер, застывающий на воздухе.

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