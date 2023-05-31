Как убрать царапины на пластике авто: средства и рекомендации

Многие элементы салона авто сделаны из пластика. Время от времени на них возникают царапины и разные небольшие дефекты. Если ты хочешь привести внешний вид салона в норму, то нужно знать, как убрать царапины на пластике авто. Подробности — читай в материале.
Для того чтобы раз и навсегда избавиться от царапин, нужно подобрать правильные средства, зависимо от того, какой конкретно материал используется в машине и какую структуру он имеет.
Перед тем как удалять царапины, важно обезжирить пластик, на котором есть царапины. Для этого воспользуйся спиртом или ацетоном. Лучше не делать это агрессивным средствами (уайт-спиритом или бензином).
Если царапины небольшие, автомобилисты берут воск для автомобиля. Кроме этого, большим спросом пользуется полироль, который выходит в самых различных формах. Например:
Он заполняет царапину, а после этого — высыхает, делая салон машины более презентабельным.
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