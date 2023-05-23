Авто из Америки, Европы, Канады: как не получить кота в мешке — что нужно знать

Ищешь новенький автомобиль из Америки, Европы или Канады? Как не получить кота в мешке? Что следует проверять до и во время покупки?

Что нужно знать, когда покупаешь авто из Америки, Европы и Канады

Купить авто из Америки сейчас очень просто. Однако часто они продаются в таком состоянии, что ремонту не подлежат или он будет стоить дороже, чем само авто. Спрос на б/у машины есть, как и соответствующие предложения.

Такой способ покупки давно полюбился украинцам, однако следует учитывать некоторые правила, чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов:

Ознакомься с таможенными правилами Украины и страны, из которой будешь заказывать авто. Налоги, пошлины и другие требования могут стать очень дорогими и непредсказуемыми. Лучше посоветоваться с теми, кто имеет такой опыт, или довериться компании, которая занимается покупкой и доставкой авто в Украину. История автомобиля. Она может рассказать тебе очень многое. Например, об аварийности, сервисном журнале, VIN-коде. Также можно заказать экспертную проверку. Если выбираешь авто из Америки или Канады, убедись, что автомобиль не нуждается в модификации под украинские условия. Например, руль, количество выбросов и так далее. К стоимости автомобиля добавляй цену за транспортировку, налоги и конвертацию валюты. Это может значительно увеличить цену. Гарантия на авто. Узнай о гарантийных условиях для подержанных автомобилей.

Преимущества и недостатки покупки авто из-за границы

Продать автомобиль https://bossautoukraine.com.ua/ru/sell-car/ из Америки может быть достаточно сложно, ведь конкуренция высока. Потому можно доверить это компаниям, которые сделают все за тебя.

А вот преимуществ покупки авто достаточно много, среди них:

Это заметно дешевле, чем покупать подержанное авто в Украине. В среднем на треть цены.

На аукционах можно поймать последние модели авто или модели премиум-класса за умеренную цену.

Американское/канадское или европейское качество. Такие машины будут служить долго и меньше будут нуждаться в сервисе.

Часто на подержанных американских или канадских авто маленький пробег, что означает меньший износ и более простое обслуживание.

Ремонт машины в Украине обойдется значительно дешевле, чем в других странах, поэтому некоторые зарабатывают именно так.

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