Авто из Америки, Европы, Канады: как не получить кота в мешке — что нужно знать

Ищешь новенький автомобиль из Америки, Европы или Канады? Как не получить кота в мешке? Что следует проверять до и во время покупки?
Купить авто из Америки сейчас очень просто. Однако часто они продаются в таком состоянии, что ремонту не подлежат или он будет стоить дороже, чем само авто. Спрос на б/у машины есть, как и соответствующие предложения.
Такой способ покупки давно полюбился украинцам, однако следует учитывать некоторые правила, чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов:
Фото: Pexels
Продать автомобиль https://bossautoukraine.com.ua/ru/sell-car/ из Америки может быть достаточно сложно, ведь конкуренция высока. Потому можно доверить это компаниям, которые сделают все за тебя.
А вот преимуществ покупки авто достаточно много, среди них:
Раньше мы рассказывали, как забронировать красивый номерной знак.
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