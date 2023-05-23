Авто з Америки, Європи, Канади: як не отримати кота в мішку — що потрібно знати

Шукаєш новеньке авто з Америки, Європи чи Канади? Як не отримати кота в мішку? Що слід перевіряти до та під час купівлі?

Що потрібно знати, коли купуєш авто з Америки, Європи та Канади

Купити авто з Америки нині дуже просто. Однак часто вони продаються в такому стані, що ремонту не підлягають або ж він коштуватиме дорожче, ніж саме авто. Попит на вживані машини є, як і відповідні пропозиції.

Такий спосіб купівлі давно полюбився українцям, проте слід зважати на деякі правила, щоб не стати жертвою недобросовісних продавців:

Ознайомся з митними правилами України та країни, з якої замовлятимеш авто. Податки та мита, інші вимоги можуть стати дуже дорогими та непередбачуваними. Найкраще порадитися з тими, хто має такий досвід, чи довіритися компанії, яка займається купівлею та доставкою авто в Україну. Історія автомобіля. Вона може розповісти тобі дуже багато. Наприклад, про аварійність, сервісний журнал, VIN-код. Також можна замовити перевірку експертом. Якщо вибираєш авто з Америки чи Канади, переконайся, що авто не потребує модифікації під українські умови. Наприклад, кермо, кількість викидів тощо. До вартості автомобіля додавай ціну за транспортування, податки та конвертацію валюти. Це може суттєво збільшити ціну. Гарантія на авто. Дізнайся про гарантійні умови для вживаних автомобілів.

Переваги та недоліки купівлі авто з-за кордону

Продати авто з Америки може бути досить складно, адже конкуренція висока. Тому можна довірити це компаніям, які зроблять усе за тебе.

А от переваг купівлі авто досить багато, серед них такі:

Це помітно дешевше, ніж купувати вживане авто в Україні. В середньому, на третину ціни.

На аукціонах можна спіймати останні моделі авто або моделі преміум-класу за помірну ціну.

Американська / канадська чи європейська якість. Такі машини служитимуть довго та менше потребуватимуть сервісу.

Часто на вживаних американських чи канадських авто маленький пробіг, що означає меншу зношеність та легше обслуговування.

Ремонт машини в Україні буде значно дешевшим, ніж в інших країнах, тому деякі заробляють саме таким чином.

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