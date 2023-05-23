Авто з Америки, Європи, Канади: як не отримати кота в мішку — що потрібно знати

Шукаєш новеньке авто з Америки, Європи чи Канади? Як не отримати кота в мішку? Що слід перевіряти до та під час купівлі?
Купити авто з Америки нині дуже просто. Однак часто вони продаються в такому стані, що ремонту не підлягають або ж він коштуватиме дорожче, ніж саме авто. Попит на вживані машини є, як і відповідні пропозиції.
Такий спосіб купівлі давно полюбився українцям, проте слід зважати на деякі правила, щоб не стати жертвою недобросовісних продавців:
Фото: Pexels
Продати авто з Америки може бути досить складно, адже конкуренція висока. Тому можна довірити це компаніям, які зроблять усе за тебе.
А от переваг купівлі авто досить багато, серед них такі:
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