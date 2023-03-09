Без черг та папірців: як замовити красивий номерний знак онлайн

Автівка — не лише спосіб швидко доїхати з одного місця до іншого. Адже усім кермувальникам та кермувальницям важливо, щоб їхній транспорт мав красивий та пам’ятний вигляд. Обов’язковим атрибутом для нової автівки є номерний знак. Але навіть його можна зробити красивим та індивідуальним.
У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що тепер красиві комбінації цифр на номерний на автомобіля можна замовити онлайн через Електронний кабінет водія. Як це зробити — пояснюємо далі.
Для того щоб замовити номерний знак з бажаною комбінацією цифр, не обов’язково йти до сервісного центру та стояти у довгих чергах. Тепер оформити його можна в Електронному кабінеті водія.
Щоб замовити номерні знаки на авто онлайн, потрібно:
Unsplash
Також обери спосіб отримання номерного знаку — у Головному відділенні сервісного центру МВС в Києві або у відділенні Нової пошти.
Також обери спосіб отримання номерного знаку — у Головному відділенні сервісного центру МВС в Києві або у відділенні Нової пошти.
— Якщо замовлений напис не відповідає вимогам Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, встановлено факт перебування транспортного засобу або його власника в розшуку або відсутні відомості про транспортний засіб в ЄДР ТЗ, на електронну пошту надійде онлайн-відповідь про неможливість оформлення індивідуального номерного знака, — повідомляють у сервісному центрі МВС.
Ціна номерного знака залежить від кількості символів на ньому та елементів.
Термін виготовлення номерного знака для авто триває до 40 днів.
Термін виготовлення номерного знака для авто триває до 40 днів.
Отримати номерний знак можна у Головному сервісному центрі МВС, що розташований у Києві по вулиці Туполєва, 19, або у відділенні Нової пошти, але тоді доведеться доплатити 500 грн за доставку.
Які ще послуги пропонує Електронний кабінет водія та про які папірці можна забути — читай у нашому іншому матеріалі.
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