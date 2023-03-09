Без черг та папірців: як замовити красивий номерний знак онлайн

Автівка — не лише спосіб швидко доїхати з одного місця до іншого. Адже усім кермувальникам та кермувальницям важливо, щоб їхній транспорт мав красивий та пам’ятний вигляд. Обов’язковим атрибутом для нової автівки є номерний знак. Але навіть його можна зробити красивим та індивідуальним.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що тепер красиві комбінації цифр на номерний на автомобіля можна замовити онлайн через Електронний кабінет водія. Як це зробити — пояснюємо далі.

Як забронювати гарний номерний знак на авто онлайн в Україні: покроково

Для того щоб замовити номерний знак з бажаною комбінацією цифр, не обов’язково йти до сервісного центру та стояти у довгих чергах. Тепер оформити його можна в Електронному кабінеті водія.

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Щоб замовити номерні знаки на авто онлайн, потрібно:

зареєструватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Bank ID або MobileID;

заповнити електронну форму — там обов’язково вкажи регіон, у якому зареєстрований транспортний засіб, і напис, який має бути на номерному знаку.

Також обери спосіб отримання номерного знаку — у Головному відділенні сервісного центру МВС в Києві або у відділенні Нової пошти.

підпиши макет за допомогою КЕП фізичної особи;

здійсни оплату за допомогою системи електронних платежів;

— Якщо замовлений напис не відповідає вимогам Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, встановлено факт перебування транспортного засобу або його власника в розшуку або відсутні відомості про транспортний засіб в ЄДР ТЗ, на електронну пошту надійде онлайн-відповідь про неможливість оформлення індивідуального номерного знака, — повідомляють у сервісному центрі МВС.

Скільки коштує замовлення красивого номерного знака

Ціна номерного знака залежить від кількості символів на ньому та елементів.

300 грн — три символи (мінімальне замовлення);

90 грн — кожен наступний (до восьми символів);

500 грн — графічний елемент;

144 грн 36 коп. — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

138 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Термін виготовлення номерного знака для авто триває до 40 днів.

Отримати номерний знак можна у Головному сервісному центрі МВС, що розташований у Києві по вулиці Туполєва, 19, або у відділенні Нової пошти, але тоді доведеться доплатити 500 грн за доставку.

Які ще послуги пропонує Електронний кабінет водія та про які папірці можна забути — читай у нашому іншому матеріалі.

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