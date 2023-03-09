Без очередей и бумажек: как заказать красивый номерной знак онлайн

Автомобиль — не только способ быстро доехать из одного места в другое. Ведь всем водителям важно, чтобы их транспорт выглядел красиво и памятно. Обязательным атрибутом нового автомобиля является номерной знак. Но даже его можно сделать красивым и индивидуальным.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что теперь красивые комбинации цифр на номера на авто можно заказать онлайн через Электронный кабинет водителя. Как это сделать — объясняем дальше.

Как забронировать хороший номерной знак на авто онлайн в Украине: пошагово

Чтобы заказать номерной знак с желаемой комбинацией цифр, не обязательно идти в сервисный центр и стоять в длинных очередях. Теперь оформить его можно в Электронном кабинете водителя.

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Чтобы заказать номерные знаки на авто онлайн, нужно:

зарегистрироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи, Bank ID или MobileID;

заполнить электронную форму — там обязательно укажи регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, и надпись, которая должна быть на номерном знаке.

Также выбери способ получения номерного знака — в Главном отделении сервисного центра МВД в Киеве или в отделении Новой почты.

подпиши макет с помощью КЭП физического лица;

осуществи оплату с помощью системы электронных платежей;

— Если заказанная надпись не соответствует требованиям Порядка заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальному заказу их владельцев, установлен факт нахождения транспортного средства или его владельца в розыске или отсутствуют сведения о транспортном средстве в ЕГР ТС, на электронную почту поступит онлайн-ответ о невозможности оформления индивидуального номерного знака, — сообщают в сервисном центре МВД.

Сколько стоит заказ красивого номерного знака

Цена номерного знака зависит от количества символов и элементов.

300 грн — три символа (минимальный заказ);

90 грн — каждый последующий (до восьми символов);

500 грн — графический элемент;

144 грн 36 коп. — стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

138 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Срок изготовления номерного знака для авто длится до 40 дней.

Получить номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД, расположенном в Киеве по улице Туполева, 19, или в отделении Новой почты, но тогда придется доплатить 500 грн за доставку.

Какие еще услуги предлагает Электронный кабинет водителя и о каких бумажках можно забыть — читай в нашем другом материале.

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