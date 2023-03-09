Без очередей и бумажек: как заказать красивый номерной знак онлайн

Автомобиль — не только способ быстро доехать из одного места в другое. Ведь всем водителям важно, чтобы их транспорт выглядел красиво и памятно. Обязательным атрибутом нового автомобиля является номерной знак. Но даже его можно сделать красивым и индивидуальным.
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что теперь красивые комбинации цифр на номера на авто можно заказать онлайн через Электронный кабинет водителя. Как это сделать — объясняем дальше.
Чтобы заказать номерной знак с желаемой комбинацией цифр, не обязательно идти в сервисный центр и стоять в длинных очередях. Теперь оформить его можно в Электронном кабинете водителя.
Чтобы заказать номерные знаки на авто онлайн, нужно:
Unsplash
Также выбери способ получения номерного знака — в Главном отделении сервисного центра МВД в Киеве или в отделении Новой почты.
Также выбери способ получения номерного знака — в Главном отделении сервисного центра МВД в Киеве или в отделении Новой почты.
— Если заказанная надпись не соответствует требованиям Порядка заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальному заказу их владельцев, установлен факт нахождения транспортного средства или его владельца в розыске или отсутствуют сведения о транспортном средстве в ЕГР ТС, на электронную почту поступит онлайн-ответ о невозможности оформления индивидуального номерного знака, — сообщают в сервисном центре МВД.
Цена номерного знака зависит от количества символов и элементов.
Срок изготовления номерного знака для авто длится до 40 дней.
Срок изготовления номерного знака для авто длится до 40 дней.
Получить номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД, расположенном в Киеве по улице Туполева, 19, или в отделении Новой почты, но тогда придется доплатить 500 грн за доставку.
Какие еще услуги предлагает Электронный кабинет водителя и о каких бумажках можно забыть — читай в нашем другом материале.
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