Снова в пузырьках! Как убрать воздух из-под защитного стекла на телефоне: четыре действенных способа

Пожалуй, у каждого владельца смартфона, часов или планшета, которые пользуются защитным стеклом, по крайней мере один раз возникала проблема — пузырьки на экране.

Они могут появиться по разным причинам, но чаще всего — при установке защитного стекла. И в будущем эта проблема может приносить дискомфорт владельцам девайсов. Поэтому, если ты не знаешь, как убрать воздух из-под защитного стекла на телефоне — мы расскажем далее в материале.

Как убрать воздух из-под защитного стекла на телефоне

Пластиковая карточка

Это один из самых распространенных способов. Для удаления пузырьков этим способом тебе понадобится любая пластиковая карточка. Возьми карточку и краешком попробуй убрать пузырьки к краю защитного стекла.

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Старайся делать это как можно осторожнее, чтобы не повредить защитное стекло или экран телефона.

Фен

Если предыдущий метод не сработал, попробуй убрать пузырьки с помощью фена. Для этого его нужно включить на режим горячего воздуха и направить воздух на проблемное место. Нагрев заставляет воздух расширяться и выходить из-под стекла.

Но помни: фен нельзя подносить слишком близко к телефону. Во время этой процедуры расстояние между феном и устройством должно составлять не менее 30 см.

Далее с помощью уголка пластиковой карточки попробуй удалить пузырьки из-под стекла.

Игла

Если предыдущие методы оказались недейственными — у нас есть еще один способ, который поможет избавиться от пузырей. Для этого тебе понадобится игла.

С ее помощью легонько приподними край защитного стекла, который ближе всего находится к пузырьку, и дай воздуху выйти. Но делай это не сильно и без спешки, чтобы избежать трещин или полного отклеивания стекла.

После этого ты должен аккуратно нажать на защитное стекло, приклеивая его обратно. Делай это, двигаясь от центра к краям, чтобы не допустить появления новых пузырей.

Однако помни, что эту манипуляцию нужно проводить очень осторожно, чтобы не навредить экрану гаджета.

Повторное нанесение

Если тебе все же не удалось убрать пузырь всеми предыдущими способами или же он оказался слишком большим — можешь попробовать повторно наклеить стекло. Для этого тебе нужен скотч и спиртовая салфетка.

Просто наклей две ленты скотча на верхние углы стекла и осторожно потяни их в свою сторону. Во время выполнения данной манипуляции важно не делать резких движений и не пытаться сильно согнуть стекло, чтобы оно не треснуло. Для более деликатного отклеивания ты можешь воспользоваться пластиковой карточкой и с ее помощью поддеть край стекла.

После того как стекло будет полностью снято, тебе нужно протереть экран телефона влажной спиртовой салфеткой, чтобы удалить жир и пыль. Затем просуши его чистой салфеткой из микрофибры, после чего можно обратно приклеивать стекло.

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