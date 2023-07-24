Знову в бульбашках! Як прибрати повітря з-під захисного скла на телефоні: чотири дієвих способи

Мабуть, у кожного власника смартфона, годинника чи планшета, що користується захисним склом, принаймні одного разу виникала проблема — бульбашки на екрані.

Вони можуть з’явитися з різних причин та найчастіше — під час встановлення захисного скла. У майбутньому ця проблема може завдавати дискомфорту власникам девайсів. Тому, якщо ти не знаєш, як прибрати повітря з-під захисного скла на телефоні — ми розповімо про це у матеріалі.

Як прибрати повітря з-під захисного скла на телефоні

Пластикова картка

Це один із найрозповсюдженіших способів. Для видалення бульбашок цим методом тобі знадобиться будь-яка пластикова картка. Візьми картку та її краєчком спробуй прибрати бульбашки до краю захисного скла.

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Намагайся робити це якомога обережніше, щоб не пошкодити захисне скло або екран телефона.

Фен

Якщо попередній метод не спрацював, спробуй прибрати бульбашки за допомогою фена. Для цього його потрібно увімкнути на режим гарячого повітря та направити повітря на проблемне місце. Нагрівання змушує повітря розширюватися та виходити з-під скла.

Але пам’ятай, фен не можна підносити занадто близько до телефона. Під час цієї процедури відстань між феном та пристроєм має становити не менше 30 см.

Далі за допомогою кутка пластикової картки спробуй видалити бульбашки з-під скла.

Голка

Якщо попередні методи виявилися недієвими — у нас є ще один спосіб, який допоможе позбутися бульбашок. Для цього тобі знадобиться голка.

З її допомогою легенько підійми край захисного скла, який розташований найближче до бульбашки, і дай повітрю вийти. Але роби це не сильно та без поспіху, щоб уникнути тріщин або повного відклеювання скла.

Після цього ти маєш обережно натиснути на захисне скло, приклеюючи його назад. Роби це, рухаючись від центру до країв, щоб не допустити появи нових бульбашок.

Проте пам’ятай, що цю маніпуляцію потрібно проводити дуже обережно, аби не нашкодити екрану гаджета.

Повторне нанесення

Якщо тобі все ж не вдалося прибрати бульбашку усіма попередніми способами або ж вона виявилася надто великою — можеш спробувати повторно наклеїти скло. Для цього тобі потрібен скотч та спиртова серветка.

Просто наклей дві стрічки скотчу на верхні кути скла і ніжно потягни їх до себе. Під час виконання маніпуляції важливо не робити різких рухів і не намагатися сильно зігнути скло, щоб воно не тріснуло. Для більш делікатного відклеювання ти можеш скористатися пластиковою карткою та з її допомогою підчепити край скла.

Після того, як скло буде повністю знято, тобі потрібно протерти екран телефона вологою спиртовою серветкою, щоб видалити жир і пил. Потім просуши його чистою серветкою з мікрофібри, після чого можна знову приклеювати скло.

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