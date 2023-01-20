Как убрать запах в стиральной машине содой, уксусом и моющим средством

После стирки вещей машина накапливает много различных ароматов и запахов. Особенно тогда, когда в доме живет много людей и стирать одежду приходится очень часто.
Если ты уже не можешь терпеть сильный запах от машинки, от него можно избавиться разными методами. Как убрать запах в стиральной машине — читай в материале.
От стиральной машинки может исходить неприятный аромат по разным причинам. Вот основные из них:
Если хочешь, чтобы машина всегда хорошо работала и хорошо пахла, нужно хорошо ее чистить.
Стиральной машинке нужен уход и регулярная чистка. Ранее мы рассказывали, как самостоятельно почистить стиральную машинку.
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