Как убрать запах в стиральной машине содой, уксусом и моющим средством

После стирки вещей машина накапливает много различных ароматов и запахов. Особенно тогда, когда в доме живет много людей и стирать одежду приходится очень часто.

Если ты уже не можешь терпеть сильный запах от машинки, от него можно избавиться разными методами. Как убрать запах в стиральной машине — читай в материале.

Как убрать запах в стиральной машине и почему он возникает

От стиральной машинки может исходить неприятный аромат по разным причинам. Вот основные из них:

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Плохой уход за барабаном. Его нужно всегда сушить после стирки вещей. А место, куда вливается или засыпается порошок, нужно протирать мокрой тряпкой. Использование некачественных порошков. Если ты используешь для стирки не очень качественные средства и добавляешь их в большом количестве, то порошок может оставаться в машине. Из-за их накапливания и высыхания образуется неприятный запах. Нельзя постоянно стирать вещи на низкой температуре. Так в барабане могут появляться микробы. А из-за этого — неприятный запах. Кроме того, проблема может быть в воде. Если ты используешь слишком жесткую воду, то в барабане может появиться много накипи. Плохой запах чаще всего появляется еще и тогда, когда ты долго хранишь в барабане грязные вещи. Если ты закинул(-а) в стирку одежду — лучше постирай ее в тот же день.

Как избавиться от запаха в стиральной машине

Если хочешь, чтобы машина всегда хорошо работала и хорошо пахла, нужно хорошо ее чистить.

В первую очередь нужно провести механическую чистку. После этого промыть и высушить ее элементы. Также нужно чистить фильтры и шланги, резинку (которая находится внизу, возле барабана). После этого нужно действовать и избавиться от неприятного запаха.

Как избавиться от запаха в стиральной машине разными методами:

В первом способе можно использовать моющее для посуды. Налей в емкость для порошка небольшое количество средства и положи в барабан мочалку. Включи режим скоростной стирки. Это — быстрый и качественный способ борьбы с неприятными запахами. Также хорошо помогает сода. Для этого возьми несколько ложек соды (лучше три) и высыпь в емкость. Выбери режим быстрой стирки (отжим при этом включать не нужно). Такой метод отлично выводит запах плесени. Купи лимонную кислоту. После этого возьми пакетик, высыпь из него средство в отсек и включи стирку на высоких температурах. Возьми обычный уксус. Он мощный и недорогой. Стакан уксуса вылей в емкость и запусти машинку на температуре 90 °С. После этого способа машинку необходимо прополоскать.

Стиральной машинке нужен уход и регулярная чистка. Ранее мы рассказывали, как самостоятельно почистить стиральную машинку.

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