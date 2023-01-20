Як прибрати запах у пральній машині содою, оцтом і мийним засобом

Після прання речей машина накопичує багато різних ароматів та запахів. Особливо тоді, коли в будинку мешкає багато людей і прати одяг доводиться дуже часто.
Якщо ти вже не можеш терпіти сильний запах від машинки, його можна позбутися різними методами. Як прибрати запах у пральній машині — читай у матеріалі.
Від пральної машинки може виходити неприємний аромат з різних причин. Ось основні з них:
Якщо хочеш, щоб машинка завжди добре працювала та мала гарний запах, потрібно добре її чистити.
За пральною машинкою варто доглядати, її треба регулярно чистити. Раніше ми розповідали, як самостійно почистити пральну машинку.
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