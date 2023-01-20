Як прибрати запах у пральній машині содою, оцтом і мийним засобом

Після прання речей машина накопичує багато різних ароматів та запахів. Особливо тоді, коли в будинку мешкає багато людей і прати одяг доводиться дуже часто.

Якщо ти вже не можеш терпіти сильний запах від машинки, його можна позбутися різними методами. Як прибрати запах у пральній машині — читай у матеріалі.

Як прибрати запах у пральній машині і чому він виникає

Від пральної машинки може виходити неприємний аромат з різних причин. Ось основні з них:

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Поганий догляд за барабаном. Його потрібно завжди сушити після прання речей. А місце, куди вливається або засипається порошок, — протирати мокрою ганчіркою. Використання неякісних порошків. Якщо ти використовуєш для прання не дуже якісні засоби і додаєш їх у великій кількості, то порошок може залишатися в машині. Через їх накопичення та висихання утворюється неприємний запах. Не можна постійно прати речі за низької температури. Так у барабані можуть з’являтися мікроби. А через це — неприємний запах. Крім цього, проблема може бути у воді. Якщо ти використовуєш надто жорстку воду, то в барабані може з’явитися багато накипу. Поганий запах найчастіше з’являється ще й тоді, коли ти довго зберігаєш у барабані брудні речі. Якщо закинув(-ла) у прання одяг — краще випрати його того ж дня.

Як позбутися запаху в пральній машині

Якщо хочеш, щоб машинка завжди добре працювала та мала гарний запах, потрібно добре її чистити.

Насамперед потрібно провести механічне чищення. Після цього промити та висушити її елементи. Також потрібно чистити фільтри та шланги, гумку (яка розміщена внизу, біля барабана). Після цього вже потрібно діяти та позбутися неприємного запаху.

Як позбутися запаху в пральній машині різними методами:

У першому способі можна використовувати мийний засіб. Налий у ємність для порошку невелику кількість засобу і поклади в барабан мочалку. Увімкни режим швидкісного прання. Це швидкий і якісний спосіб боротьби з неприємними запахами. Також добре допомагає сода. Для цього візьми кілька ложок соди (краще три) та висип у ємність. Вибери режим швидкого прання (при цьому віджимати не потрібно). Такий спосіб добре виводить запах цвілі. Пакетик лимонної кислоти висип у відсік для прального порошку та увімкни прання на високих температурах. Візьми звичайний оцет. Він потужний та недорогий. Склянку оцту вилий у ємність і запусти машинку за температури 90 °С. Після цього методу машину потрібно прополоскати.

За пральною машинкою варто доглядати, її треба регулярно чистити. Раніше ми розповідали, як самостійно почистити пральну машинку.

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