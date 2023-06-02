Каким должен быть уход за геранью в домашних условиях — простые советы

Кто-то может сказать, что красавицы требовательны. Однако это совершенно не касается волшебного цветка герани. Ее некоторые люди очень любят выращивать прямо у себя на подоконнике. Но чтобы она всегда радовала глаз, нужно знать, как ухаживать за геранью в домашних условиях.

Как ухаживать за геранью

В первую очередь для комфортного роста герани нужно позаботиться о соответствующей среде. Горшок должен быть не слишком широким, так растение сможет образовывать больше цветов.

Но важен не только внешний вид, но и наполнение. Поэтому внутри горшка должна быть умеренно плодородная почва и хороший дренажный слой из крупного керамзита, что позволит уберечь корни растения от загнивания.

Также, чтобы избежать подобной проблемы, следует следить и за поливом. Цветок любит влагу, но не чрезмерную. Поэтому перед каждым поливом следует проследить, чтобы почва успела высохнуть с прошлого раза. Кроме того, воду нужно лить только под листья на корешки.

Не стоит увлажнять и сами цветки или листики опрыскивателем. Можно вообще воздержаться от полива зимой или лучше просто уменьшить интенсивность вдвое в холодное время, поскольку растение переключается в режим сна.

Вода должна быть либо дождливая, либо талая. Также садоводы часто просто настаивают два-три дня жидкость, чтобы она лучше подходила для полива этого растения. Если говорить о ее температуре, то она не должна быть холодной — лучше умеренно теплой.

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Важно помнить и о любви герани к солнечному свету и свежему сухому воздуху, поэтому в летнее время растение можно выносить на балкон. Однако если погода уже слишком жаркая, то рекомендуется спрятать нежный цветок в тень, чтобы не сжечь его лепестки.

Если герань растет в комнате, то ее следует периодически поворачивать к свету разными сторонами, чтобы куст мог формироваться равномерно.

Не так сложно ухаживать дома и за фиалками. Кроме того, это цветы невероятной красоты. Поэтому, если ты хочешь еще украсить свой подоконник ими, читай, как ухаживать за фиалками.

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