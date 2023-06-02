Яким має бути догляд за геранню в домашніх умовах — прості поради

Хтось може сказати, що красуні вимогливі. Однак це абсолютно не стосується чарівної квітки герані. Її деякі люди дуже полюбляють вирощувати просто у себе на підвіконні. Та щоб вона завжди тішила око, потрібно знати, як доглядати за геранню в домашніх умовах.

Як доглядати за геранню

Насамперед для комфортного зростання герані потрібно подбати про відповідне середовище. Горщик має бути не занадто широким, оскільки так рослина зможе утворювати більше квітів.

Та важливий не лише зовнішній вигляд, але й наповнення. Тому всередині горщика має бути помірно родючий ґрунт та гарний дренажний шар з крупного керамзиту, що дасть змогу вберегти корінці рослини від загнивання.

Також, щоб уникнути подібної проблеми, варто слідкувати й за поливом. Квітка любить вологу, але не надмірну. Тому перед кожним поливом варто прослідкувати, аби ґрунт встиг висохти з минулого разу. Крім того, воду потрібно лити лише під листя на корінці.

Не варто зволожувати й самі квітки чи листочки оприскувачем. А взагалі утриматись від поливу можна взимку, або краще просто зменшити інтенсивність вдвічі у холодну пору, оскільки рослина перемикається у режим сну.

Вода має бути або дощова, або тала. Також садівники часто просто настоюють два-три дні рідину, щоб вона краще підходила для поливу цієї рослини. Якщо ж говорити про її температуру, то вона не має бути холодною — ліпше помірно теплою.

Читати на тему Як доглядати за гортензією в горщику і що для цього потрібно Як доглядати гортензію в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Важливо пам’ятати й про любов герані до сонячного світла та свіжого сухого повітря, тож в літню пору рослину можна виносити на балкон. Однак якщо погода вже надто спекотна, то рекомендується заховати ніжну квітку в тінь, щоб не спалити її пелюстки.

Якщо ж герань зростає в кімнаті, то її варто періодично повертати до світла різними боками, щоб кущ міг формуватись рівномірно.

Не так складно доглядати вдома і за фіалками. Крім того, це квіти неймовірної краси. Тому, якщо ти хочеш ще прикрасити своє підвіконня ними, читай, як доглядати за фіалками.

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