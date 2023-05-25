Як доглядати за фіалками на підвіконні: головні правила вирощування, пересадки та підживлення

Фіалки — квіти неймовірної краси. Доглядати за цими рослинами в домашніх умовах не так складно, як здається.
Але важливо проводити своєчасну пересадку, вносити правильні добрива та захищати від різних захворювань. Як доглядати за фіалками в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Потрібно розуміти, що фіалки часто гниють від надлишку вологи. Тому краще не вносити багато води до кореневої системи рослини. Для поливу беруть теплу воду, а сам процес відбувається вже тоді, коли земля підсихає.
Для фіалки застосовують такі способи поливу:
Після першого поливу та пересадки, поливай квітку через тиждень, щоб пошкодження на корінні затягнулися. Підживлюй квітку, якщо вона росте без пересадки понад 6 місяців.
Але якщо ти вчасно оновлюєш ґрунт, то тут можна обійтись і без підгодівлі. Удобрюй фіалки раз на місяць, використовуючи спеціальні засоби, які продаються у квіткових магазинах.
Важливо: у спеку удобрювати квітку не можна.
Раніше ми розповідали, як доглядати за бегонією для пишного цвітіння.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!