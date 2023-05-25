Як доглядати за фіалками на підвіконні: головні правила вирощування, пересадки та підживлення

Фіалки — квіти неймовірної краси. Доглядати за цими рослинами в домашніх умовах не так складно, як здається.

Але важливо проводити своєчасну пересадку, вносити правильні добрива та захищати від різних захворювань. Як доглядати за фіалками в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Фіалки: вирощування та головні правила догляду за квітами

Цвітіння у рослин відбувається практично цілий рік. Освітленість. Рослині потрібне яскраве розсіяне світло. Температура. Під час інтенсивного росту — від +18 до +24 градусів, узимку — до +15 градусів. Полив. Потрібно проводити кілька разів на тиждень. Вологість повітря. Нормально росте за вологості, характерної для житлових кімнат. Добриво. Потрібно підгодовувати лише за інтенсивного зростання. Для цього щотижня до ґрунту потрібно вносити комплексні мінеральні добрива для кімнатних квітучих культур. Період спокою. Він не виражений яскраво. Але взимку іноді кущі відпочивають. Пересадження. Ґрунтову суміш змінюють раз на рік. Але сам горщик на більший замінюють лише за необхідності. Розмноження. Відбувається листовими ніжками та насіннєвим способом. Шкідники. Щитівки, трипси, черв’яки, мокриці, комарики, павутинні кліщі, попелиця, нематоди, білокрилки та мушки.

Як доглядати за фіалками в домашніх умовах: полив

Потрібно розуміти, що фіалки часто гниють від надлишку вологи. Тому краще не вносити багато води до кореневої системи рослини. Для поливу беруть теплу воду, а сам процес відбувається вже тоді, коли земля підсихає.

Для фіалки застосовують такі способи поливу:

Воду наливають у піддон, і якщо її дуже багато, виливають зайве. Горщик занурюють у воду. Поливають зверху, коли стає тепло. Тут треба стежити, щоб вода не потрапляла на листя.

Як пересадити фіалку: покрокова інструкція

Пересаджують фіалку через місяць після покупки. Після цього – кожні півроку. Для пересадки беруть легкий і пухкий ґрунт, який добре утримує вологу. Обов’язково до землі додай розпушувач. Також для цієї справи бери краще глиняний, не надто великий горщик. Після цього витягни рослину з горщика і видали старий ґрунт з коріння. У той же горщик насип 2 см керамзитового дренажу. Додай землю та посади фіалку по центру. Небагато полий водою.

Як доглядати за фіалкою після пересадки і як вносити добрива

Після першого поливу та пересадки, поливай квітку через тиждень, щоб пошкодження на корінні затягнулися. Підживлюй квітку, якщо вона росте без пересадки понад 6 місяців.

Але якщо ти вчасно оновлюєш ґрунт, то тут можна обійтись і без підгодівлі. Удобрюй фіалки раз на місяць, використовуючи спеціальні засоби, які продаються у квіткових магазинах.

Важливо: у спеку удобрювати квітку не можна.

Раніше ми розповідали, як доглядати за бегонією для пишного цвітіння.

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