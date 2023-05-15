З усіма етапами турботи! Як доглядати за рододендроном у саду — поради

Рододендрон — неймовірно красива квітка, яка має понад 600 сортів! Він є родичем вереску та азалії. Найбільший ареал поширення квітів у Китаї, Гімалаях, Японії. Читай у нашому матеріалі, як посадити та доглядати рододендрон, щоб він квітнув та розростався.

Рододендрон: посадка та догляд за рослиною у відкритому ґрунті

В Україні ця квітка росте в Карпатських горах. Карпатський рододендрон занесений у Червону книгу України. Знайти жовтий сорт рододендрона можна на Поліссі. Якщо в тебе є кілька ростків цієї квітки, ми розповімо, як правильно та де її посадити, а також як доглядати за рослиною.

Назва рослини походить від латинських слів “троянда” та “дерево”. Тому його називають трояндовим деревом. Рододендрон любить вологу та морський клімат, тому він часто росте на узбережжях, а також у горах.

Висаджувати рододендрон у відкритий ґрунт можна саме зараз. Оптимальними місяцями для висадки є квітень – травень або вересень – листопад. Відразу після висадки він починає квітнути. Цей процес триває від двох тижнів до місяця.

Сади рододендрон у затінку, найкращим ґрунтом буде пухкий, з додаванням гумусу. До висадки краще трохи підкислити ґрунт. Його можна садити поруч з листяними деревами — дубом, сосною тощо. Головне, щоб коріння дерев було міцним та глибоким. Садити квітку можна і поруч з яблунею чи грушею в саду.

Рододендрон — вибаглива рослина, їй потрібен якісний догляд. Він складається зі своєчасного поливу, обприскування листя, обрізування, підживлення та захисту від шкідників. Натомість квітка дарує пишні суцвіття та неймовірні аромати.

Поливати рододендрон потрібно дощовою або відстояною водою. Сигналом, що рослині мало води, є скручування листя. Влітку потрібно поливати квітку значно більше, а ще обприскувати листя. Але робити це слід вранці або ввечері.

Обрізати кущ можна, якщо він зависокий і ти хочеш надати йому якогось особливого вигляду або якщо вдарили морози і гілки відмерли. Якщо тебе все влаштовує, рододендрон можна не обрізати. Після обрізання оброби гілки садовим варом.

Підживлювати квітку потрібно двічі на рік. Перший раз — відразу після висадки. Вдруге — в кінці липня. Для цього краще використовувати рідкі засоби, які містять рогове борошно і перепрілий коров’ячий гній. Перед підживленням слід полити кущі.

Розмножувати рододендрон можна насінням, щепленням чи живцюванням. Для живцювання вибери напівздеревіле стебло та посади в ґрунт.

На зиму потрібно утеплювати коріння. Насип торф та сіно навколо стовбура. Знімати додатковий шар можна навесні, після перших заморозків.

Раніше ми розповідали, як доглядати за бегонією для пишного цвітіння.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!