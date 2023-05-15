Со всеми этапами заботы! Как ухаживать за рододендроном в саду — советы

Рододендрон — невероятно красивый цветок, который имеет более 600 сортов! Он родственник вереска и азалии. Самый большой ареал распространения цветов в Китае, Гималаях, Японии. Читай в нашем материале, как посадить и ухаживать за рододендроном, чтобы он цвел и разрастался.

Рододендрон: посадка и уход за растением в открытом грунте

В Украине этот цветок растет в Карпатских горах. Карпатский рододендрон занесен в Красную книгу Украины. Найти желтый сорт рододендрона можно на Полесье. Если у тебя есть несколько ростков этого цветка, мы расскажем, как правильно и где его посадить, а также как ухаживать за растением.

Название растения происходит от латинских слов “роза” и “дерево”. Поэтому его называют розовым деревом. Рододендрон любит влагу и морской климат, поэтому часто растет на побережьях, а также в горах.

Высаживать рододендрон в открытую почву можно именно сейчас. Оптимальными месяцами для высадки являются апрель – май или сентябрь – ноябрь. Сразу после высадки он начинает цвести. Этот процесс длится от двух недель до месяца.

Сади рододендрон в тени, лучшей почвой будет рыхлая, с добавлением гумуса. До высадки лучше немного подкислить почву. Его можно сажать рядом с лиственными деревьями — дубом, сосной и другими. Главное, чтобы корни деревьев были крепкими и глубокими. Сажать цветок можно и рядом с яблоней или грушей в саду.

Рододендрон — привередливое растение, ему нужен качественный уход. Он состоит из своевременного полива, опрыскивания листьев, обрезки, подкормки и защиты от вредителей. Взамен цветок дарит пышные соцветия и невероятные ароматы.

Поливать рододендрон нужно дождевой или отстоявшейся водой. Сигналом, что растению мало воды, является скручивание листьев. Летом нужно поливать цветок гораздо больше, а еще опрыскивать листья. Но делать это следует утром или вечером.

Обрезать куст можно, если он слишком высокий и ты хочешь придать ему какой-то особый вид или если ударили морозы и ветки отмерли. Если тебя все устраивает, рододендрон можно не обрезать. После обрезки обработай ветки садовым варом.

Подкармливать цветок нужно дважды в год. Первый раз — сразу после высадки. Второй раз — в конце июля. Для этого лучше использовать жидкие средства, в которых содержатся роговая мука и перепревший коровий навоз. Перед подкормкой следует полить кусты.

Размножать рододендрон можно семенами, прививкой или черенкованием. Для черенкования выбери полуодресневелый стебель и посади в грунт.

На зиму нужно утеплять корни. Насыпь торф и сено вокруг ствола. Снимать дополнительный слой можно весной после первых заморозков.

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