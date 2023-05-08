Имеет свыше тысячи разновидностей! Как ухаживать за бегонией для пышного цветения

Хрупкий цветок из тропических и влажных лесов. Бегония известна своими разновидностями, которых сейчас больше тысячи! Как сделать так, чтобы она цвела целый год и активно росла? Читай в нашем материале, как ухаживать за бегонией для долгого и пышного цветения.

Как ухаживать за бегонией для долгого и пышного цветения

Бегония — очень изящный цветок. Ее любят многие садоводы, ведь она не нуждается в тяжелом уходе, просто размножается и может цвести круглый год! Сложно найти два одинаковых вида, ведь сейчас насчитывается более тысячи сортов бегонии.

Этот цветок пришел к нам из далеких тропических лесов — больше всего они распространены в Тибете, Шри-Ланке и на Мадагаскаре. Бегонию часто можно встретить в горах. Если у тебя тоже есть этот нежный и красивый цветок, читай, как ухаживать за бегонией для пышного цветения.

Первое, что нужно знать, бегония не любит “переездов”. Она должна стоять на одном и том же месте. Рядом не должно быть много вазонов, ведь бегония любит пространство.

Помещение, в котором стоит цветок, должно проветриваться, быть светлым и с высоким уровнем влажности. Для создания идеальных условий можно поставить рядом с вазоном увлажнитель воздуха.

Полив бегонии должен быть обычным, из лейки. Опрыскивать листья нельзя — это провоцирует загнивание цветка. Если листья скручиваются, это означает, что растению мало воды. Поливай бегонию водой комнатной температуры, лучше всего, если это будет отстоянная вода.

Уход за бегонией в домашних условиях

Для пышного цветения следует подкармливать бегонию в горшке дважды в месяц в периоды цветения. Для этого используй минеральные удобрения для комнатных растений.

Бегонию можно размножать семенами, листовыми черенками, делением корневища или клубнями. Пересаживать растение лучше всего весной, когда формируются новые побеги. В этот период хорошо подпитать их калийно-фосфорными удобрениями.

Помни, что, как и любое тропическое растение, бегония любит влагу. Поливай ее раз в неделю. Следи за проветриванием помещения, чтобы не было сквозняков.

Если растение не приживается, попробуй поменять комнату. Она должна быть достаточно влажной, с солнечным светом. Настрой полив, попробуй подкормить бегонию удобрением и обработать от вредителей. Поставь горшок в направлении юга.

Обрезать вялые ветки можно осенью, после цветения. Срежь пожелтевшие и сухие почки.

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