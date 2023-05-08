Имеет свыше тысячи разновидностей! Как ухаживать за бегонией для пышного цветения

Хрупкий цветок из тропических и влажных лесов. Бегония известна своими разновидностями, которых сейчас больше тысячи! Как сделать так, чтобы она цвела целый год и активно росла? Читай в нашем материале, как ухаживать за бегонией для долгого и пышного цветения.
Бегония — очень изящный цветок. Ее любят многие садоводы, ведь она не нуждается в тяжелом уходе, просто размножается и может цвести круглый год! Сложно найти два одинаковых вида, ведь сейчас насчитывается более тысячи сортов бегонии.
Этот цветок пришел к нам из далеких тропических лесов — больше всего они распространены в Тибете, Шри-Ланке и на Мадагаскаре. Бегонию часто можно встретить в горах. Если у тебя тоже есть этот нежный и красивый цветок, читай, как ухаживать за бегонией для пышного цветения.
Первое, что нужно знать, бегония не любит “переездов”. Она должна стоять на одном и том же месте. Рядом не должно быть много вазонов, ведь бегония любит пространство.
Помещение, в котором стоит цветок, должно проветриваться, быть светлым и с высоким уровнем влажности. Для создания идеальных условий можно поставить рядом с вазоном увлажнитель воздуха.
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Полив бегонии должен быть обычным, из лейки. Опрыскивать листья нельзя — это провоцирует загнивание цветка. Если листья скручиваются, это означает, что растению мало воды. Поливай бегонию водой комнатной температуры, лучше всего, если это будет отстоянная вода.
Для пышного цветения следует подкармливать бегонию в горшке дважды в месяц в периоды цветения. Для этого используй минеральные удобрения для комнатных растений.
Бегонию можно размножать семенами, листовыми черенками, делением корневища или клубнями. Пересаживать растение лучше всего весной, когда формируются новые побеги. В этот период хорошо подпитать их калийно-фосфорными удобрениями.
Помни, что, как и любое тропическое растение, бегония любит влагу. Поливай ее раз в неделю. Следи за проветриванием помещения, чтобы не было сквозняков.
Если растение не приживается, попробуй поменять комнату. Она должна быть достаточно влажной, с солнечным светом. Настрой полив, попробуй подкормить бегонию удобрением и обработать от вредителей. Поставь горшок в направлении юга.
Обрезать вялые ветки можно осенью, после цветения. Срежь пожелтевшие и сухие почки.
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