Має понад тисячу різновидів! Як доглядати за бегонією для пишного цвітіння

Тендітна квітка з тропічних та вологих лісів. Бегонія відома своїми різновидами, яких нині більше тисячі! Як зробити так, щоб вона квітла цілий рік та активно росла? Читай у нашому матеріалі, як доглядати за бегонією для довгого та пишного цвітіння.

Як доглядати за бегонією для довгого та пишного цвітіння

Бегонія — дуже витончена квітка. Її люблять багато садівників, адже вона не потребує важкого догляду, просто розмножується та може квітнути цілий рік! Складно знайти два однакових види, адже нині налічується понад тисячу сортів бегонії.

Ця квітка прийшла до нас з далеких тропічних лісів — найбільше вони поширені в Тибеті, Шри-Ланці та на Мадагаскарі. Бегонію часто можна зустріти в горах. Якщо в тебе теж є ця ніжна та гарна квітка, читай, як доглядати за бегонією для пишного цвітіння.

Найперше, що потрібно знати, бегонія не любить “переїздів”. Вона має стояти на одному й тому самому місці. Поруч не має стояти багато вазонів, адже бегонія любить простір.

Приміщення, в якому стоїть квітка, має провітрюватися, бути світлим та з високим рівнем вологості. Для створення ідеальних умов можна поставити поруч з вазоном зволожувач повітря.

Полив бегонії має бути звичайним, з лійки. Обприскувати листя не можна — це провокує загнивання квітки. Якщо листя скручується, це означає, що рослині мало води. Поливай бегонію водою кімнатної температури, найкраще, якщо це буде відстояна вода.

Догляд за бегонією в домашніх умовах

Для пишного цвітіння варто підживлювати бегонію у вазоні двічі на місяць у періоди цвітіння. Для цього використовуй мінеральні добрива для кімнатних рослин.

Бегонію можна розмножувати насінням, листовими живцями, розподілом кореневища або бульбами. Пересаджувати рослину найкраще навесні, коли формуються нові пагони. У цей період добре підживити їх калійно-фосфорними добривами.

Пам’ятай, що як і будь-яка тропічна рослина, бегонія любить вологу. Поливай її раз на тиждень. Стеж за провітрюванням приміщення, щоб не було протягів.

Якщо рослина не приживається, спробуй змінити кімнату. Вона має бути достатньо вологою, з сонячним світлом. Налагодь полив, спробуй підживити бегонію добривом та обробити від шкідників. Постав горщик у напрямку півдня.

Обрізати в’ялі гілки можна восени, після цвітіння. Зріж пожовтілі та сухі бруньки.

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