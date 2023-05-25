Как ухаживать за фиалками на подоконнике: главные правила выращивания, пересадки и подкормки

Фиалки — цветы невероятной красоты. Ухаживать за этими растениями в домашних условиях не так сложно, как кажется.

Но важно проводить своевременную пересадку, вносить правильные удобрения и защищать от разных заболеваний. Как ухаживать за фиалками в домашних условиях — читай в материале.

Фиалки: выращивание и главные правила ухода за цветами

Цветение у растений происходит практически круглый год. Освещенность. Растению нужен яркий рассеянный свет. Температура. Во время интенсивного роста ― от +18 до +24 градусов, а зимой ― до +15 градусов. Полив. Нужно проводить несколько раз в неделю. Влажность воздуха. Нормально растет при влажности, характерной для жилых комнат. Удобрение. Нужно подкармливать только при интенсивном росте. Для этого каждую неделю в почвосмесь нужно вносить комплексные минеральные удобрения для комнатных цветущих культур. Период покоя. Он не выражен ярко. Но зимой время от времени кусты отдыхают. Пересадка. Почвосмесь меняют раз в год. Но сам горшок на более крупный заменяют только по мере необходимости. Размножение. Происходит листовыми черенками и семенным способом. Вредители. Щитовки, трипсы, червяки мокрицы, комарики, паутинные клещи, ложнощитовки, тля, нематоды, белокрылки и мушки.

Как ухаживать за фиалками в домашних условиях: полив

Нужно понимать, что фиалки часто гниют от переизбытка влаги. Поэтому лучше не вносить много воды в корневую систему растения. Для полива берут теплую воду, а сам процесс происходит уже тогда, когда земля подсыхает.

Для фиалки применяют такие способы полива:

Воду наливают в поддон, и если ее очень много, выливают. Горшок погружают в воду. Поливают сверху, когда становится тепло. Здесь нужно следить за тем, чтобы вода не попадала на листья.

Как пересадить фиалку: пошаговая инструкция

Пересаживают фиалку через месяц после покупки. После этого ― каждые полгода. Для пересадки берут легкий и рыхлый грунт, который хорошо удерживает влагу. Обязательно в землю добавляй разрыхлители. Также выбирай лучше глиняный, не слишком большой горшок. После этого извлеки растение из горшка и удали старый грунт с корней. В тот же горшок насыпь 2 см керамзитового дренажа. Добавь землю и посади фиалку по центру. Немного полей водой.

Как ухаживать за фиалкой после пересадки и как вносить удобрения

После первого полива и пересадки, поливай цветок через неделю, чтобы повреждения на корнях затянулись. Подкармливай цветок, если он растет без пересадки более 6 месяцев.

Но если ты вовремя обновляешь грунт, то здесь можно обойтись и без подкормок. Удобряй фиалки раз в месяц, используя специальные средства, которые продаются в цветочных магазинах.

Важно: в жару удобрять цветок нельзя.

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