Как ухаживать за фиалками на подоконнике: главные правила выращивания, пересадки и подкормки

Фиалки — цветы невероятной красоты. Ухаживать за этими растениями в домашних условиях не так сложно, как кажется.
Но важно проводить своевременную пересадку, вносить правильные удобрения и защищать от разных заболеваний. Как ухаживать за фиалками в домашних условиях — читай в материале.
Нужно понимать, что фиалки часто гниют от переизбытка влаги. Поэтому лучше не вносить много воды в корневую систему растения. Для полива берут теплую воду, а сам процесс происходит уже тогда, когда земля подсыхает.
После первого полива и пересадки, поливай цветок через неделю, чтобы повреждения на корнях затянулись. Подкармливай цветок, если он растет без пересадки более 6 месяцев.
Но если ты вовремя обновляешь грунт, то здесь можно обойтись и без подкормок. Удобряй фиалки раз в месяц, используя специальные средства, которые продаются в цветочных магазинах.
Важно: в жару удобрять цветок нельзя.
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