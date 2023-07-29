Чтобы точно была зрелой и сладкой: как выбрать самую вкусную дыню

Подходит к концу середина лета, а значит, пришло время для вкусных дынь. Но часто среди большого ассортимента трудно выбрать самую лучшую и сладкую дыню.

Чтобы этот процесс не был таким сложным и изнурительным, а ты всегда покупал(-ла) лучшие плоды, мы подготовили небольшой гайд: как правильно выбрать дыню.

Как правильно выбрать дыню: на что обратить внимание

Чтобы выбрать самый вкусный плод, соблюдай наши рекомендации.

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Внимательно осмотри кожуру дыни на предмет трещин и порезов. Это важный этап, ведь поврежденная кожура может способствовать развитию плохих и даже опасных бактерий.

Определи, какая спелость плода. Для этого обрати внимание на его пятна и упругость.

Идеально спелый плод должен быть равномерного желтого цвета без пятен. А также слегка пружинить после нажатия и издавать глухой звук при стуке.

Если фрукт издает водянистый звук, то будет зеленым и не очень вкусным. Зеленые пятна и чрезмерная твердость при нажатии будут свидетельствовать о недозрелости, а коричневые пятна и мягкость — о перезрелости.

Хвост дыни. Еще один лайфхак в поиске спелой дыни — ее хвостик. У плода, который уже готов к употреблению, он будет полностью сухим.

Задействуй рецепторы обоняния. Если нет возможности попробовать дыню, определить ее вкус поможет запах, ведь от качественного продукта его будет ощутимо даже в цельном виде.

Спелый плод должен обладать приятным медовым ароматом.

Если ты не чувствуешь запаха совсем или улавливаешь только слабый аромат, вероятно, дыня еще зеленая или вообще не сладкая. А вот если запах слишком сладкий, она может быть перезрелой.

Вес плода. Если на финишную прямую вышли две дыни и ты сомневаешься, какую выбрать, сравни вес плодов. Даже если они визуально одинаковы, выбирай ту, которая весит больше.

Также важно внимательно подходить к месту покупки дыни. Поскольку этот плод впитывает токсины и неприятные запахи выхлопных газов, их лучше не покупать вдоль трасс или дороги.

Лучшие дыни можно выбирать не только для употребления в пищу, но и для вкусного варенья на зиму. Мы поделились одним из самых вкусных рецептов варенья из дыни.

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