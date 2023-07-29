Чтобы точно была зрелой и сладкой: как выбрать самую вкусную дыню

Подходит к концу середина лета, а значит, пришло время для вкусных дынь. Но часто среди большого ассортимента трудно выбрать самую лучшую и сладкую дыню.
Чтобы этот процесс не был таким сложным и изнурительным, а ты всегда покупал(-ла) лучшие плоды, мы подготовили небольшой гайд: как правильно выбрать дыню.
Чтобы выбрать самый вкусный плод, соблюдай наши рекомендации.
Идеально спелый плод должен быть равномерного желтого цвета без пятен. А также слегка пружинить после нажатия и издавать глухой звук при стуке.
Идеально спелый плод должен быть равномерного желтого цвета без пятен. А также слегка пружинить после нажатия и издавать глухой звук при стуке.
Если фрукт издает водянистый звук, то будет зеленым и не очень вкусным. Зеленые пятна и чрезмерная твердость при нажатии будут свидетельствовать о недозрелости, а коричневые пятна и мягкость — о перезрелости.
Спелый плод должен обладать приятным медовым ароматом.
Спелый плод должен обладать приятным медовым ароматом.
Если ты не чувствуешь запаха совсем или улавливаешь только слабый аромат, вероятно, дыня еще зеленая или вообще не сладкая. А вот если запах слишком сладкий, она может быть перезрелой.
Также важно внимательно подходить к месту покупки дыни. Поскольку этот плод впитывает токсины и неприятные запахи выхлопных газов, их лучше не покупать вдоль трасс или дороги.
Лучшие дыни можно выбирать не только для употребления в пищу, но и для вкусного варенья на зиму. Мы поделились одним из самых вкусных рецептов варенья из дыни.
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