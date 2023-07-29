Щоб точно була стиглою та солодкою: як вибрати найсмачнішу диню

Добігає кінця середина літа, а отже, приходить час для смачних динь. Та часто серед великого асортименту важко вибрати найкращу та найсолодшу диню.
Щоб цей процес не був таким складним та виснажливим, а ти завжди купував(-ла) найкращі плоди, ми підготували невеликий гайд: як правильно обрати диню.
Щоб обрати найсмачніший плід, дотримуйся наших рекомендацій.
Ідеально стиглий плід має бути рівномірного жовтого кольору без плям. А також злегка пружини після натискання та видавати глухий звук при стукоті.
Ідеально стиглий плід має бути рівномірного жовтого кольору без плям. А також злегка пружини після натискання та видавати глухий звук при стукоті.
Якщо вона видає водянистий звук, то буде зеленою та не дуже смачною. Зелені плями та надмірна твердість при натисканні свідчитимуть про недостиглість, а коричневі плями та м’якість — про переспілість.
Стиглий плід повинен мати приємний медовий аромат.
Стиглий плід повинен мати приємний медовий аромат.
Якщо ж ти не відчуваєш запаху зовсім або вловлюєш лише слабкий аромат, ймовірно, диня ще зелена або взагалі не солодка. Натомість якщо запах аж занадто солодкий, вона може бути переспілою.
Також важливо уважно підходити до місця покупки. Оскільки цей плід вбирає в себе токсини та неприємні запахи вихлопних газів, його краще не купувати вздовж трас чи дороги.
Найкращі дині можна обирати не лише для споживання, а й для смачного варення на зиму. Ми поділилися одним з найсмачніших рецептів варення з дині.
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