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Как выбрать телевизор для дома — основные характеристики, на которые стоит обратить внимание

Елена Яковлева, редактор сайта 29 сентября 2022, 16:30
Як вибрати телевізор: поради щодо вибору
Фото: Pexels

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