Как выбрать телевизор для дома — основные характеристики, на которые стоит обратить внимание

Правильно выбранный телевизор — залог теплых семейных вечеров. Но в разнообразии моделей и брендов на рынке легко можно потеряться.
Читай, на что следует обратить внимание при выборе телевизора, чтобы найти идеальное соотношение между ценой и качеством.
Если ты выбираешь себе смарт телевизор, то особое внимание следует обратить на операционную систему. Ведь от нее зависит стабильность работы телевизора.
Поговорим о наиболее распространенных типах ОС для телевизоров.
Tizen OS — ею пользуются телевизоры Samsung. Обладает удобным и простым для понимания интерфейсом, поддерживает подключение смартфонов как с Android, так и с iOS.
Однако некоторые форматы видео с внешней памяти могут не поддерживаться. Установить посторонние программы проблематично или совсем невозможно.
WebOS — стоит в телевизорах LG. Система похожа на Tizen, быстро работает и имеет многозадачный режим. Можно подключать любые другие устройства.
Из несущественных недостатков можно упомянуть небольшое количество приложений, которые можно установить на телевизор, и самопроизвольное изменение расположения значков на панели.
Android TV — копия ОС для смартфонов. Ее можно устанавливать на разные телевизоры, загружать много программ в магазине приложений, использовать посторонние из внешней памяти.
Однако здесь отсутствует режим многозадачности, а интерфейс может показаться сложным для некоторых пользователей.
Многие думают, что чем больше экран телевизора, тем лучше. Но это совсем не так. Иногда большой экран может привести к ухудшению зрения зрителей.
Поэтому ориентируйся на свои условия:
Оптимальное расстояние от глаз до экрана должно быть около 2,5–3 диагонали. То есть если диагональ телевизора 32 дюйма, то для комфортного и безопасного просмотра нужно сидеть на расстоянии 2,5 м.
А если выбираешь себе гиганта с 80-дюймовым экраном, то учти, что расстояние между тобой и телевизором должно быть минимум 6 м.
В целом большинство покупателей выбирают модели 32–55 дюймов.
От типа матрицы зависит качество изображения и цена телевизора. Попробуем разобраться в преимуществах и недостатках каждого типа.
Достоинства:
Недостатки:
То есть если ты ищешь идеальное соотношение цены и качества, то мониторы LED/LCD — лучший выбор. Если же хочешь телевизор самый-самый-самый — самый четкий, самый контрастный, самый качественный — обрати внимание на модели OLED/QLED.
Кроме типа матрицы, на четкость картинки оказывает непосредственное влияние разрешение экрана.
Самые распространенные модели телевизоров поддерживают:
Телевизор уже давно вышел за рамки традиционного использования. А потому теперь это настоящий медиацентр дома!
Важно, чтобы производитель предусмотрел возможности подключения к гаджету другой техники: смартфона, ноутбука, компьютера, колонок, наушников и т.д.
Для этого проверь наличие у модели следующих портов:
Есть много различных факторов, которые нужно учитывать при выборе телевизора. Потрать немного больше времени на анализ и сравнение моделей на рынке, чтобы выбрать идеальную технику для своего дома.