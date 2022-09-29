Как выбрать телевизор для дома — основные характеристики, на которые стоит обратить внимание

Правильно выбранный телевизор — залог теплых семейных вечеров. Но в разнообразии моделей и брендов на рынке легко можно потеряться.

Читай, на что следует обратить внимание при выборе телевизора, чтобы найти идеальное соотношение между ценой и качеством.

Операционная система (для Smart TV)

Если ты выбираешь себе смарт телевизор, то особое внимание следует обратить на операционную систему. Ведь от нее зависит стабильность работы телевизора.

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Поговорим о наиболее распространенных типах ОС для телевизоров.

Tizen OS — ею пользуются телевизоры Samsung. Обладает удобным и простым для понимания интерфейсом, поддерживает подключение смартфонов как с Android, так и с iOS.

Однако некоторые форматы видео с внешней памяти могут не поддерживаться. Установить посторонние программы проблематично или совсем невозможно.

WebOS — стоит в телевизорах LG. Система похожа на Tizen, быстро работает и имеет многозадачный режим. Можно подключать любые другие устройства.

Из несущественных недостатков можно упомянуть небольшое количество приложений, которые можно установить на телевизор, и самопроизвольное изменение расположения значков на панели.

Android TV — копия ОС для смартфонов. Ее можно устанавливать на разные телевизоры, загружать много программ в магазине приложений, использовать посторонние из внешней памяти.

Однако здесь отсутствует режим многозадачности, а интерфейс может показаться сложным для некоторых пользователей.

Диагональ экрана

Многие думают, что чем больше экран телевизора, тем лучше. Но это совсем не так. Иногда большой экран может привести к ухудшению зрения зрителей.

Поэтому ориентируйся на свои условия:

где планируешь устанавливать телевизор;

как далеко будешь сидеть от него;

какая площадь комнаты.

Оптимальное расстояние от глаз до экрана должно быть около 2,5–3 диагонали. То есть если диагональ телевизора 32 дюйма, то для комфортного и безопасного просмотра нужно сидеть на расстоянии 2,5 м.

А если выбираешь себе гиганта с 80-дюймовым экраном, то учти, что расстояние между тобой и телевизором должно быть минимум 6 м.

В целом большинство покупателей выбирают модели 32–55 дюймов.

Тип матрицы

От типа матрицы зависит качество изображения и цена телевизора. Попробуем разобраться в преимуществах и недостатках каждого типа.

Жидкокристаллические телевизоры (LCD/LED)

Достоинства:

яркие цвета;

высокая контрастность изображения;

небольшое энергопотребление;

небольшой вес;

долговечность;

тонкий экран;

небольшие габариты;

умеренная цена.

Недостатки:

отсутствие глубокого черного цвета;

комфортный просмотр изображения только с высоким разрешением;

достаточно узкий угол обзора (если смотреть на экран под острым углом, искажается цвет изображения);

небольшое время отклика (при просмотре динамических видео видны отпечатки предыдущего кадра).

Плазменные телевизоры

Достоинства:

хорошая контрастность;

высокое качество изображения динамических сцен;

широкий угол обзора.

Недостатки:

цвета менее яркие, чем в LCD аналогах;

только большая диагональ экрана;

большее потребление электроэнергии и быстрый нагрев корпуса.

OLED и QLED

Достоинства:

слишком высокая контрастность;

широкий угол обзора;

насыщенный и глубокий черный цвет;

высокая яркость;

высокая резкость;

высокое качество изображения динамических сцен;

дисплей толщиной всего несколько миллиметров;

термостойкость (экран может работать при температуре от -40 °Сдо +70 °С);

экономия энергии.

Недостатки:

очень высокая цена.

То есть если ты ищешь идеальное соотношение цены и качества, то мониторы LED/LCD — лучший выбор. Если же хочешь телевизор самый-самый-самый — самый четкий, самый контрастный, самый качественный — обрати внимание на модели OLED/QLED.

Разрешение экрана

Кроме типа матрицы, на четкость картинки оказывает непосредственное влияние разрешение экрана.

Самые распространенные модели телевизоров поддерживают:

HD (1280х720 или 1366х768 пикселей) — бюджетный вариант для телевизора с небольшой диагональю. Full HD (1920х1080 пикселей) — доступная цена для среднего качества картинки. UHD 4K (4096х2160 или 3840х2160 пикселей) — более высокая цена за более высокую четкость и качество изображения. UHD 8K (7680х4320 пикселей) — высокая цена за самые современные технологии.

Дополнительные функции

Телевизор уже давно вышел за рамки традиционного использования. А потому теперь это настоящий медиацентр дома!

Важно, чтобы производитель предусмотрел возможности подключения к гаджету другой техники: смартфона, ноутбука, компьютера, колонок, наушников и т.д.

Для этого проверь наличие у модели следующих портов:

HDMI;

LAN;

USB-порт;

аналоговый выход;

антенный вход;

Wi-Fi;

Bluetooth;

HDR.

Есть много различных факторов, которые нужно учитывать при выборе телевизора. Потрать немного больше времени на анализ и сравнение моделей на рынке, чтобы выбрать идеальную технику для своего дома.