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Як обрати телевізор для дому — основні характеристики, на які варто звернути увагу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 16:30
Як вибрати телевізор: поради щодо вибору
Фото: Pexels

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