Як обрати телевізор для дому — основні характеристики, на які варто звернути увагу

Правильно обраний телевізор — запорука теплих сімейних вечорів. Та в розмаїтті моделей та брендів на ринку легко можна загубитись.

Читай, на що варто звернути увагу під час вибору телевізора, щоб знайти ідеальне співвідношення між ціною та якістю.

Операційна система (для Smart TV)

Якщо ти обираєш собі смарт-телевізор, то особливу увагу варто приділити операційній системі. Адже від неї залежить стабільність роботи телевізора.

Поговоримо про найпоширеніші типи ОС для телевізорів.

Tizen OS — нею користуються телевізори Samsung. Має зручний та простий для розуміння інтерфейс, підтримує підключення смартфонів як з Android, так і з iOS.

Утім, деякі формати відео із зовнішньої пам’яті можуть не підтримуватись. Встановити сторонні програми проблематично або зовсім неможливо.

WebOS — стоїть у телевізорах LG. Система схожа на Tizen, швидко працює і має режим багатозадачності. Можна підключати будь-які інші пристрої.

З несуттєвих недоліків можна згадати невелику кількість застосунків, які можна встановити на телевізор, та самовільну зміну розташування значків на панелі.

Android TV — копія ОС для смартфонів. Її можна встановлювати на різні телевізори, завантажувати багато програм у магазині застосунків, використовувати сторонні з зовнішньої пам’яті.

Проте тут відсутній режим багатозадачності, а інтерфейс може здатися складним для деяких користувачів.

Діагональ екрана

Багато хто думає, що чим більший екран телевізора, тим краще. Але це зовсім не так. Іноді завеликий екран може спричинити погіршення зору глядачів.

Тому орієнтуйся на свої умови:

де плануєш встановлювати телевізор;

як далеко сидітимеш від нього;

яка площа кімнати.

Оптимальна відстань від очей до екрана має бути приблизно 2,5-3 діагоналі. Тобто якщо діагональ телевізора 32 дюйми, то для комфортного та безпечного перегляду ти маєш сидіти на відстані 2,5 м.

А якщо обираєш собі гіганта з 80-дюймовим екраном, то врахуй, що відстань між тобою та телевізором має бути мінімум 6 м.

Загалом більшість покупців обирають моделі 32–55 дюймів.

Тип матриці

Від типу матриці залежить якість зображення, а також ціна телевізора. Спробуємо розібратись у перевагах та недоліках кожного типу.

Рідкокристалічні телевізори (LCD/LED)

Переваги:

яскраві кольори;

висока контрастність зображення;

невелике енергоспоживання;

невелика вага;

довговічність;

тонкий екран;

невеликі габарити;

помірна ціна.

Недоліки:

відсутність глибокого чорного кольору;

комфортний перегляд зображення лише з високою роздільною здатністю;

досить вузький кут огляду (якщо дивитись на екран під гострим кутом, то спотворюється колір зображення);

невеликий час відгуку (під час перегляду динамічних відео видно відбитки попереднього кадру).

Плазмові телевізори

Переваги:

хороша контрастність;

висока якість зображення динамічних сцен;

широкий кут огляду.

Недоліки:

кольори менш яскраві, ніж у LCD-аналогах;

лише велика діагональ екрана;

збільшене споживання електроенергії та швидке нагрівання корпусу.

OLED та QLED

Переваги:

надзвичайно висока контрастність;

широкий кут огляду;

насичений та глибокий чорний колір;

висока яскравість;

висока різкість;

висока якість зображення динамічних сцен;

дисплей товщиною лише декілька міліметрів;

термостійкість (екран може працювати при температурі від -40 °С до +70 °С);

економія енергії.

Недоліки:

дуже висока ціна.

Тобто якщо ти шукаєш ідеальне співвідношення ціни та якості, то монітори LED/LCD — найкращий вибір. Якщо ж хочеш телевізор най-най-най — найчіткіший, найконтрастніший, найякісніший — зверни увагу на моделі OLED/QLED.

Роздільна здатність екрана

Окрім типу матриці, на чіткість картинки безпосередньо впливає роздільна здатність екрана.

Найпоширеніші моделі телевізорів підтримують:

HD (1280х720 або 1366х768 пікселів) — бюджетний варіант для телевізора з невеликою діагоналлю. Full HD (1920х1080 пікселів) — доступна ціна для середньої якості картинки. UHD 4K (4096х2160 або 3840х2160 пікселів) — вища ціна за вищу чіткість та якість зображення. UHD 8K (7680х4320 пікселів) — висока ціна за найсучасніші технології.

Додаткові функції

Телевізор уже давно вийшов за рамки традиційного користування. А тому тепер це справжній медіацентр вдома!

Важливо, щоб виробник передбачив можливості підключення до гаджета іншої техніки: смартфона, ноутбука, комп’ютера, колонок, навушників тощо.

Для цього перевір наявність у моделі таких портів:

HDMI;

LAN;

USB-порт;

аналоговий вихід;

антенний вхід;

Wi-Fi;

Bluetooth;

HDR.

Отож є багато різних факторів, які потрібно враховувати під час вибору телевізора. Витрать трохи більше часу на аналіз та порівняння моделей на ринку, щоб обрати ідеальну техніку для свого дому.