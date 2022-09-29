Як обрати телевізор для дому — основні характеристики, на які варто звернути увагу

Правильно обраний телевізор — запорука теплих сімейних вечорів. Та в розмаїтті моделей та брендів на ринку легко можна загубитись.
Читай, на що варто звернути увагу під час вибору телевізора, щоб знайти ідеальне співвідношення між ціною та якістю.
Якщо ти обираєш собі смарт-телевізор, то особливу увагу варто приділити операційній системі. Адже від неї залежить стабільність роботи телевізора.
Поговоримо про найпоширеніші типи ОС для телевізорів.
Tizen OS — нею користуються телевізори Samsung. Має зручний та простий для розуміння інтерфейс, підтримує підключення смартфонів як з Android, так і з iOS.
Утім, деякі формати відео із зовнішньої пам’яті можуть не підтримуватись. Встановити сторонні програми проблематично або зовсім неможливо.
WebOS — стоїть у телевізорах LG. Система схожа на Tizen, швидко працює і має режим багатозадачності. Можна підключати будь-які інші пристрої.
З несуттєвих недоліків можна згадати невелику кількість застосунків, які можна встановити на телевізор, та самовільну зміну розташування значків на панелі.
Android TV — копія ОС для смартфонів. Її можна встановлювати на різні телевізори, завантажувати багато програм у магазині застосунків, використовувати сторонні з зовнішньої пам’яті.
Проте тут відсутній режим багатозадачності, а інтерфейс може здатися складним для деяких користувачів.
Багато хто думає, що чим більший екран телевізора, тим краще. Але це зовсім не так. Іноді завеликий екран може спричинити погіршення зору глядачів.
Тому орієнтуйся на свої умови:
Оптимальна відстань від очей до екрана має бути приблизно 2,5-3 діагоналі. Тобто якщо діагональ телевізора 32 дюйми, то для комфортного та безпечного перегляду ти маєш сидіти на відстані 2,5 м.
А якщо обираєш собі гіганта з 80-дюймовим екраном, то врахуй, що відстань між тобою та телевізором має бути мінімум 6 м.
Загалом більшість покупців обирають моделі 32–55 дюймів.
Від типу матриці залежить якість зображення, а також ціна телевізора. Спробуємо розібратись у перевагах та недоліках кожного типу.
Переваги:
Недоліки:
Тобто якщо ти шукаєш ідеальне співвідношення ціни та якості, то монітори LED/LCD — найкращий вибір. Якщо ж хочеш телевізор най-най-най — найчіткіший, найконтрастніший, найякісніший — зверни увагу на моделі OLED/QLED.
Окрім типу матриці, на чіткість картинки безпосередньо впливає роздільна здатність екрана.
Найпоширеніші моделі телевізорів підтримують:
Телевізор уже давно вийшов за рамки традиційного користування. А тому тепер це справжній медіацентр вдома!
Важливо, щоб виробник передбачив можливості підключення до гаджета іншої техніки: смартфона, ноутбука, комп’ютера, колонок, навушників тощо.
Для цього перевір наявність у моделі таких портів:
Отож є багато різних факторів, які потрібно враховувати під час вибору телевізора. Витрать трохи більше часу на аналіз та порівняння моделей на ринку, щоб обрати ідеальну техніку для свого дому.