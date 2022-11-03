Как выбрать термос и на что обратить внимание в первую очередь

Поскольку много людей говорят о том, что зима будет тяжелой, важно обзавестись вещами и приспособлениями, которые согреют в самые лютые морозы.
Из-за веерных отключений электроэнергии многие не могут насладиться любимым горячим напитком или едой. Поэтому можно перед отключением набрать в термос супчик или кофе, которые точно тебя согреют.
Читай, на что стоит обращать внимание при покупке термоса и как правильно его выбрать, в материале.
Главное предназначение надежного термоса — сохранение температуры напитка (или еды) на протяжении долгого времени.
Производители термоса для этой функции сделали вакуумированную полость между внутренней и наружной ёмкостью, которая сохраняет содержимое от холода (или тепла).
Производители термоса для этой функции сделали вакуумированную полость между внутренней и наружной ёмкостью, которая сохраняет содержимое от холода (или тепла).
Самое важное — это то, из чего он сделан, качество материала (ведь от этого зависит эффективность термоса).
Если ты думаешь над покупкой пищевого термоса, то в нем нужно хранить только продукты, ведь если зальешь в него чай или кофе, напиток быстрее охладится.
К тому же он быстро впитывает запахи, и если перед этим из него ели отбивную с кашей, то чай будет соответственно пахнуть.
К тому же он быстро впитывает запахи, и если перед этим из него ели отбивную с кашей, то чай будет соответственно пахнуть.
Есть еще помповые термосы для напитков. Они довольно большие, так как подходят для большой компании. Такие термосы громоздкие и имеют хрупкую стеклянную колбу.
Если у тебя большая семья, то помповый термос — идеальное вложение в будущее тепло зимой.
Если у тебя большая семья, то помповый термос — идеальное вложение в будущее тепло зимой.
Есть еще термочайник. У него нет насоса, но есть носик, который позволяет легко выливать содержимое. Идеальный вариант для того, чтобы брать на пикник, но не подходит для согревания зимой.
Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!