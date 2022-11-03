Как выбрать термос и на что обратить внимание в первую очередь

Поскольку много людей говорят о том, что зима будет тяжелой, важно обзавестись вещами и приспособлениями, которые согреют в самые лютые морозы.

Из-за веерных отключений электроэнергии многие не могут насладиться любимым горячим напитком или едой. Поэтому можно перед отключением набрать в термос супчик или кофе, которые точно тебя согреют.

Читай, на что стоит обращать внимание при покупке термоса и как правильно его выбрать, в материале.

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Как выбрать термос и для чего он нужен

Главное предназначение надежного термоса — сохранение температуры напитка (или еды) на протяжении долгого времени.

Производители термоса для этой функции сделали вакуумированную полость между внутренней и наружной ёмкостью, которая сохраняет содержимое от холода (или тепла).

Самое важное — это то, из чего он сделан, качество материала (ведь от этого зависит эффективность термоса).

Какие бывают термосы

Пищевые (для еды). С большим широким горлышком и значительным диаметром корпуса. Можешь хранить в нем как суп, так и картошку с котлетами. Они подойдут также для мороженого, фруктов и десертов. Его удобно брать с собой на работу, ведь можно есть без тарелки, прямо из термоса.

Для напитков. У них вытянутая форма и узкое горлышко. Температуру они сохраняют дольше, а крышку можно использовать вместо чашки.

Если ты думаешь над покупкой пищевого термоса, то в нем нужно хранить только продукты, ведь если зальешь в него чай или кофе, напиток быстрее охладится.

К тому же он быстро впитывает запахи, и если перед этим из него ели отбивную с кашей, то чай будет соответственно пахнуть.

Есть еще помповые термосы для напитков. Они довольно большие, так как подходят для большой компании. Такие термосы громоздкие и имеют хрупкую стеклянную колбу.

Если у тебя большая семья, то помповый термос — идеальное вложение в будущее тепло зимой.

Есть еще термочайник. У него нет насоса, но есть носик, который позволяет легко выливать содержимое. Идеальный вариант для того, чтобы брать на пикник, но не подходит для согревания зимой.

Как выбрать термос: параметры

В первую очередь обрати внимание на температурный режим (возьми с тем режимом, который нужен именно тебе).

Обрати внимание на объем. Диаметр — тоже важный показатель. Выбор зависит от того, какой размер и количество порций пищи тебе нужно на день.

Материал. Стеклянные и пластиковые изделия будут хрупкими, поэтому лучше брать термос с корпусом из нержавеющей стали.

Как выбрать термос в магазине

Потряси им в магазине, чтобы проверить качество. Дребезжания и стука не должно быть.

Открой крышку изделия и понюхай термос. У него не должно быть посторонних запахов. Если они есть, то материал ненадежен. Если будет чувствоваться запах резины, то только представь, какой будет запах, когда ты нальешь в него горячий чай.

Если после покупки термоса тебе дали гарантию — не медли. Отправляйся домой, налей в него горячую воду и посмотри, сколько времени он будет держать напиток горячим. Если корпус стал горячим, то тепло уходит из стенки через колбы. Такой термос будет плохо сохранять температуру. Лучше сразу верни его в магазин.

Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.

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