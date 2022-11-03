Як вибрати термос і на що звернути увагу насамперед

Оскільки багато людей говорять про те, що зима буде важкою, важливо придбати речі та пристрої, які зігріють у люті морози.

Через віялові відключення електроенергії багато хто не може насолодитися улюбленим гарячим напоєм або їжею. Тож можна перед відключенням набрати у термос супчик або каву, які точно тебе зігріють.

Читай, на що варто звертати увагу, купуючи термос, та як правильно обрати його, у матеріалі.

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Як вибрати термос та для чого він потрібен

Головне призначення надійного термоса — збереження температури напою (або їжі) протягом тривалого часу.

Виробники термоса для цієї функції зробили вакуумовану порожнину між внутрішньою та зовнішньою ємністю, яка зберігає вміст від холоду (або тепла).

Найважливіше — це те, з чого він зроблений, якість матеріалу (адже від цього залежить ефективність термоса).

Якими бувають термоси

Харчові (для їжі). З великою, широкою шийкою і значним діаметром корпусу. Можеш зберігати у ньому як суп, так і картоплю з котлетами. Підійдуть також для морозива, фруктів та десертів. Їх зручно брати з собою на роботу, адже можна їсти без тарілки — просто з термоса.

Для напоїв. У них витягнута форма та вузька шийка. Температуру зберігають довше, а кришку можна використовувати замість чашки.

Якщо ти думаєш над покупкою харчового термоса, то в ньому потрібно зберігати лише продукти, адже якщо заллєш у нього чай чи каву, напій швидше охолоне.

До того ж він швидко вбирає запахи, і якщо перед цим з нього їли відбивну з кашею, то чай матиме відповідний запах.

Є ще помпові термоси для напоїв. Вони досить великі, тому що підходять для великої компанії. Такі термоси громіздкі і мають крихку скляну колбу.

Якщо в тебе велика родина, то помповий термос — ідеальний вклад у майбутнє тепло взимку.

Також є термочайники. Вони не мають насоса, але мають носик, завдяки чому легко виливати вміст. Ідеальний варіант для того, щоб брати на пікнік, але не надто добрий для зігрівання взимку.

Як вибрати термос: параметри

Передусім зверни увагу на температурний режим (обери з тим режимом, який потрібен саме тобі).

Зверни увагу об’єм Діаметр — теж важливий показник. Вибір залежить від того, який розмір та скільки порцій їжі тобі потрібні на день.

Матеріал. Скляні та пластикові вироби будуть крихкими, тому краще брати термос із корпусом з нержавіючої сталі.

Як вибрати термос у магазині

Потруси ним у магазині, щоб перевірити якість. Не має бути брязкання і стукотіння.

Відкрий кришку виробу та понюхай термос. У нього не має бути сторонніх запахів. Якщо вони є, то матеріал ненадійний. Якщо відчуватиметься запах гуми, то тільки уяви, яким буде запах, коли ти наллєш у нього гарячий чай.

Якщо після покупки термоса тобі дали гарантію — не зволікай. Вирушай додому, налий у нього гарячу воду і подивися, скільки часу він триматиме напій гарячим. Якщо корпус став гарячим, то тепло виходить зі стінки через колби. Такий термос погано зберігатиме температуру. Краще відразу поверни його в магазин.

Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.

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