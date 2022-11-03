Як вибрати термос і на що звернути увагу насамперед

Оскільки багато людей говорять про те, що зима буде важкою, важливо придбати речі та пристрої, які зігріють у люті морози.
Через віялові відключення електроенергії багато хто не може насолодитися улюбленим гарячим напоєм або їжею. Тож можна перед відключенням набрати у термос супчик або каву, які точно тебе зігріють.
Читай, на що варто звертати увагу, купуючи термос, та як правильно обрати його, у матеріалі.
Головне призначення надійного термоса — збереження температури напою (або їжі) протягом тривалого часу.
Виробники термоса для цієї функції зробили вакуумовану порожнину між внутрішньою та зовнішньою ємністю, яка зберігає вміст від холоду (або тепла).
Виробники термоса для цієї функції зробили вакуумовану порожнину між внутрішньою та зовнішньою ємністю, яка зберігає вміст від холоду (або тепла).
Найважливіше — це те, з чого він зроблений, якість матеріалу (адже від цього залежить ефективність термоса).
Якщо ти думаєш над покупкою харчового термоса, то в ньому потрібно зберігати лише продукти, адже якщо заллєш у нього чай чи каву, напій швидше охолоне.
До того ж він швидко вбирає запахи, і якщо перед цим з нього їли відбивну з кашею, то чай матиме відповідний запах.
До того ж він швидко вбирає запахи, і якщо перед цим з нього їли відбивну з кашею, то чай матиме відповідний запах.
Є ще помпові термоси для напоїв. Вони досить великі, тому що підходять для великої компанії. Такі термоси громіздкі і мають крихку скляну колбу.
Якщо в тебе велика родина, то помповий термос — ідеальний вклад у майбутнє тепло взимку.
Якщо в тебе велика родина, то помповий термос — ідеальний вклад у майбутнє тепло взимку.
Також є термочайники. Вони не мають насоса, але мають носик, завдяки чому легко виливати вміст. Ідеальний варіант для того, щоб брати на пікнік, але не надто добрий для зігрівання взимку.
Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.
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