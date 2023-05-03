Создавай тропики вокруг себя! Как вырастить манго из косточки — пошаговая инструкция

Если ты недавно съел(-а) очень спелое и сочное манго, не спеши выбрасывать косточку. Вырастить манговое дерево можно и в домашних условиях. Попробовать такой эксперимент стоит, ведь вдруг оно вырастет и даст плоды. Читай в нашем материале, как вырастить манго из косточки.
Спелое манго выбрать очень просто. Оно приятно пахнет и мягкое на ощупь. Если нажать на него, на плоде останется ямка. Цвет кожуры может быть красным, желтым или зеленым. На спелом манго есть коричневые точечки.
Если спелого манго в магазине нет, бери зеленое и замотай его дома в бумажный пакет. Оставь манго созревать на несколько дней в темном месте. Если дома еще есть яблоки или бананы, положи их вместе.
Манго быстро созревает, если его положить в рис. Через сутки оно станет спелым и вкусным.
Созревшее манго нужно почистить, осторожно достать косточку. Промой его водой. Раскрой скорлупу руками или ножом. Оттуда достань семечко.
Фото: Pexels
Перед высадкой можно смочить семена в растворе марганцовки. После этого не забудь промыть косточку водой. Сажать косточку нужно в день, когда ты ее достал(-а) из скорлупы.
Идеальной влажностью для растения есть 70-80%. Поэтому если у тебя есть увлажнитель воздуха, поставь его рядом с манго. Формировать крону можно как захочется.
Раньше мы рассказывали, как вырастить мандарин из косточки.
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