Создавай тропики вокруг себя! Как вырастить манго из косточки — пошаговая инструкция

Если ты недавно съел(-а) очень спелое и сочное манго, не спеши выбрасывать косточку. Вырастить манговое дерево можно и в домашних условиях. Попробовать такой эксперимент стоит, ведь вдруг оно вырастет и даст плоды. Читай в нашем материале, как вырастить манго из косточки.

Каким должно быть спелое манго

Спелое манго выбрать очень просто. Оно приятно пахнет и мягкое на ощупь. Если нажать на него, на плоде останется ямка. Цвет кожуры может быть красным, желтым или зеленым. На спелом манго есть коричневые точечки.

Если спелого манго в магазине нет, бери зеленое и замотай его дома в бумажный пакет. Оставь манго созревать на несколько дней в темном месте. Если дома еще есть яблоки или бананы, положи их вместе.

Манго быстро созревает, если его положить в рис. Через сутки оно станет спелым и вкусным.

Созревшее манго нужно почистить, осторожно достать косточку. Промой его водой. Раскрой скорлупу руками или ножом. Оттуда достань семечко.

Перед высадкой можно смочить семена в растворе марганцовки. После этого не забудь промыть косточку водой. Сажать косточку нужно в день, когда ты ее достал(-а) из скорлупы.

Как вырастить манго из косточки в домашних условиях: советы и правила

Заверни семена во влажную марлю, затем в ткань и пакет. Это нужно для проращивания семян. Оставь его в контейнере в теплом месте. Каждый день смачивай марлю. Через неделю-две семена прорастут. Теперь росток можно высаживать в землю. Для посадки подойдет небольшой горшок с дренажными отверстиями. Земля подойдет обычная, нейтральная. В горшок положи дренаж, потом землю. Посади косточку в землю на глубину четверти горшка. Полей землю. На две-три недели накрой горшок пищевой пленкой и поставь на солнечное место. Поливай манго раз в три дня. Росток покажется через две недели. Через год растение можно подкармливать и пересаживать в другой горшок. Первого цветения следует ожидать минимум через пять лет после посадки.

Идеальной влажностью для растения есть 70-80%. Поэтому если у тебя есть увлажнитель воздуха, поставь его рядом с манго. Формировать крону можно как захочется.

Раньше мы рассказывали, как вырастить мандарин из косточки.

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