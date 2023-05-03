Створюй тропіки навколо себе! Як виростити манго з кісточки — покрокова інструкція

Якщо ти нещодавно з’їв(-ла) дуже стигле й соковите манго, не спіши викидати кісточку. Виростити мангове дерево можна і в домашніх умовах. Спробувати такий експеримент варто, адже раптом воно виросте і дасть плоди. Читай у нашому матеріалі, як виростити манго з кісточки.

Яким має бути стигле манго

Стигле манго вибрати дуже просто. Воно приємно пахне та м’яке на дотик. Якщо натиснути на нього, на плоді залишається ямка. Колір шкірки може бути червоним, жовтим чи зеленим. На стиглому манго є коричневі крапочки.

Якщо стиглого манго в магазині немає, бери зелене та замотуй його вдома в паперовий пакет. Залиш манго достигати на кілька днів у темному місці. Якщо вдома ще є яблука чи банани, поклади їх разом.

Манго швидко достигає, якщо його покласти в рис. За добу він стане стиглим і смачним.

Достигле манго потрібно почистити, обережно дістати кісточку. Промий її водою. Розкрий шкаралупу руками чи ножем. Звідти дістань насінину.

Перед висадкою можна змочити насіння в розчині марганцівки. Після цього не забудь промити кісточку водою. Садити кісточку потрібно в день, коли ти її дістав(-ла) зі шкаралупи.

Як виростити манго з кісточки в домашніх умовах: поради та правила

Загорни насіння у вологу марлю, потім у тканину та пакет. Це потрібно для пророщування насінини. Залиш її в контейнері в теплому місці. Щодня змочуй марлю. За тиждень-два насіння проросте. Тепер паросток можна висаджувати в землю. Для посадки підійде невеликий горщик з дренажними отворами. Земля підійде звичайна, нейтральна. У горщик поклади дренаж, потім землю. Посади кісточку в землю на глибину чверті горщика. Полий землю. На два-три тижні накрий горщик харчовою плівкою та постав на сонячне місце. Поливай манго раз на три дні. Паросток проросте за два тижні. За рік рослину можна підживлювати та пересаджувати в інший горщик. Першого цвітіння слід чекати мінімум за п’ять років після посадки.

Ідеальною вологістю для рослини є 70-80%. Тож якщо в тебе є зволожувач повітря, постав його біля манго. Формувати крону можна як захочеться.

Раніше ми розповідали, як виростити мандарин з кісточки.

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