Как вывести ручку с одежды, чтобы убрать пятно и не испортить ткань: эффективные способы

Если ты часто работаешь с ручкой, например учишься в школе или университете, на роботе постоянно пишешь отчеты или заполняешь документы, то, наверное, хоть раз ты пачкал(-а) одежду ручкой. Мы расскажем, как вывести ручку с ткани, чтобы не испортить одежду.

Если не правильно отстирывать ручку, можно сделать пятно еще больше или испортить ткань. Также при работе с пятном от ручки следует учитывать, ты просто черкнул(-а) ткань или ручка потекла.

Что делать, если потекла ручка

Если ручка потекла, например, в кармане рубашки, нужно не дать ей впитаться в ткань. Следует использовать абсорбент, который впитает чернило. В этом случае надо действовать быстро, пока ручка полностью не впиталась в ткань.

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Для этого можно использовать детскую присыпку, тальк, крахмал или меловую крошку. Насыпать на пятно и подождать пару минут. Потом приложить бумажное полотенце. Дальше надо отстирать пятно от чернила.

Чем отстирать ручку с одежды

Отстирать ручку с одежды можно разными способами. Сейчас есть специальнее средства для выведения пятен. Но их может не оказаться под рукой, а действовать надо быстро. Есть домашние средства, которыми можно отстирать ручку с одежды.

Как отстирать ручку с ткани с помощью спирта

Возьми ватный диск и хорошо пропитай его спиртом, потом приложи к пятну, оставь на несколько минут. Затем надо обработать след от ручки хозяйственным мылом.

Как отстирать ручку с помощью лимонной кислоты

Для этого способа надо смешать 125 мл воды и 1 ст. л. лимонной кислоты, потом слегка подогреть и нанести на пятно на 15 минут. Потом хорошо простирать участок загрязнения и вещь целиком.

Как убрать пятно от ручки с помощью жидкости для снятия лака

Одежду положить на влажную ткань, на пятно нанести жидкость для снятия лака. Важно, чтобы она была прозрачная, без добавок. Используй ватный диск и без сильных усилий потри пятно. Чернила будут переходить на подложенную ткань. После этого надо постирать вещь в холодной воде с мылом.

Как вывести пятно от ручки с помощью скипидара

Этот способ наиболее подойдет для джинсовой ткани. Но сперва следует проверить качество окраса джинсовых штанов, ведь потом могут остаться разводы. Сделать это можно на изнаночной стороне.

Если на ткани не остаётся разводов, можно взять ватную палочку, смочить в скипидаре и тереть след от ручки. Он должен изчезнуть. Затем вещь надо постирать.

Способ отстирывания ручки следует выбирать под вид ткани. Для хлопка и льна лучше всего подойдет способ со спиртом. Для шёлка — с лимонной кислотой. А пятна от ручки на вещи из синтетики легко отстирать хозяйственным мылом.

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