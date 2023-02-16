Как отстирать вино: методы очистки свежих и старых пятен

Часто бывают ситуации, когда ты можешь случайно опрокинуть стакан вина на любимую одежду. В таком случае следует хотя бы вымочить напиток из наряда, а потом — приступать к удалению пятен. Как отстирать вино в домашних условиях — читай в материале.
Методы борьбы с пятнами зависят от того, на какой именно ткани они образовались. Популярный метод — воспользоваться поваренной солью. Для того чтобы убрать пятно, нужно смочить водой соль в тарелке, чтобы получилась кашка. Потом ее нужно наложить на ткань на некоторое время.
Именно соль хорошо впитывает разные напитки. После того как ткань просохнет, соль нужно убрать с помощью сухой салфетки.
Именно соль хорошо впитывает разные напитки. После того как ткань просохнет, соль нужно убрать с помощью сухой салфетки.
Если пятно полностью не исчезло, вещь необходимо постирать. Также загрязненный вином участок можно натереть лимоном и постирать одежду вручную.
Прежде всего сними вещь и протри пятно специальным раствором. Для того чтобы его сделать, смешай в чашке спирт с жидким мылом. Протри такой водичкой испачканный элемент одежды и постирай его в машинке или вручную.
Кроме этого, бороться с винными пятнами может уксус. Его нужно развести с водой в равных пропорциях, нанести на ткань и постирать в стиральной машинке (вода должна быть холодной).
Если ты забыл(-а), что на одежде было пятно от вина, можно вывести его с помощью таких методов:
Джинсы легко отстирываются после того, как замочить их в мыльном растворе. А вот с белой тканью будет посложнее.
С пятнами вина на белоснежной одежде эффективно бояться: сок лимона, мыльный раствор, нашатырный спирт, хозяйственное мыло и пятновыводитель для светлого белья. Их нужно использовать отдельно. Просто нанеси средство на пятно на 15–20 минут и постирай одежду в проточной воде.
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