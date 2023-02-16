Как отстирать вино: методы очистки свежих и старых пятен

Часто бывают ситуации, когда ты можешь случайно опрокинуть стакан вина на любимую одежду. В таком случае следует хотя бы вымочить напиток из наряда, а потом — приступать к удалению пятен. Как отстирать вино в домашних условиях — читай в материале.

Как отстирать вино с хлопковой и льняной тканей

Методы борьбы с пятнами зависят от того, на какой именно ткани они образовались. Популярный метод — воспользоваться поваренной солью. Для того чтобы убрать пятно, нужно смочить водой соль в тарелке, чтобы получилась кашка. Потом ее нужно наложить на ткань на некоторое время.

Именно соль хорошо впитывает разные напитки. После того как ткань просохнет, соль нужно убрать с помощью сухой салфетки.

Если пятно полностью не исчезло, вещь необходимо постирать. Также загрязненный вином участок можно натереть лимоном и постирать одежду вручную.

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Прежде всего сними вещь и протри пятно специальным раствором. Для того чтобы его сделать, смешай в чашке спирт с жидким мылом. Протри такой водичкой испачканный элемент одежды и постирай его в машинке или вручную.

Кроме этого, бороться с винными пятнами может уксус. Его нужно развести с водой в равных пропорциях, нанести на ткань и постирать в стиральной машинке (вода должна быть холодной).

Чем отстирать вино: методы борьбы со старыми пятнами

Если ты забыл(-а), что на одежде было пятно от вина, можно вывести его с помощью таких методов:

Шелковую или шерстяную вещь намазывают смесью из водки, глицерина и нашатыря (в равных пропорциях). После этого нужно оставить одежду на час и постирать. Также одежду из шерсти можно обработать молоком. Для этого пятно нужно полить теплым молоком, а потом целиком опустить в холодное молоко на час. Хлопковую ткань нужно чистить, натянув на кастрюлю. При этом пятно должно быть посередине. После этого полить его кипятком. Пятна можно чистить столовой содой. На литр воды кладут 3 ст. л. соды, перемешивают и опускают туда загрязненную одежду.

Как отстирать вино с цветной ткани

Это легко можно сделать с помощью раствора марганцовки. В ней замачивают испачканный участок на несколько минут, а затем готовят раствор перекиси водорода. В стакан прохладной воды выливают чайную ложку перекиси, смачивают в растворе кусочек ваты и протирают им пятно. Этот метод идеально подходит для деликатных тканей. Также можно красное пятно залить белым вином и сполоснуть под проточной водой.

Чем отстирать вино с белой ткани и джинсов

Джинсы легко отстирываются после того, как замочить их в мыльном растворе. А вот с белой тканью будет посложнее.

С пятнами вина на белоснежной одежде эффективно бояться: сок лимона, мыльный раствор, нашатырный спирт, хозяйственное мыло и пятновыводитель для светлого белья. Их нужно использовать отдельно. Просто нанеси средство на пятно на 15–20 минут и постирай одежду в проточной воде.

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