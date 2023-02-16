Як випрати вино: методи очищення свіжих та старих плям

Часто бувають ситуації, коли ти можеш випадково перекинути склянку вина на улюблений одяг. У такому разі слід хоча б вимочити напій із вбрання, а потім братися до видалення плям.

Як випрати вино в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як випрати вино з бавовняної та лляної тканин

Методи боротьби з плямами залежать від того, на якій саме тканині вони утворилися. Найпопулярніший — скористатися кухонною сіллю.

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Для того щоб прибрати пляму, потрібно змочити водою сіль у тарілці, щоб вийшла кашка. Потім її потрібно накласти на тканину на деякий час.

Саме сіль добре вбирає різні напої. Після того як тканина просохне, сіль потрібно прибрати за допомогою сухої серветки. Якщо пляма повністю не зникла, річ потрібно випрати. Також забруднену від вина ділянку можна натерти лимоном і випрати одяг вручну.

Як випрати червоне вино на капронових, шовкових та нейлонових предметах одягу

Насамперед зніми річ і протри пляму спеціальним розчином. Для того щоб його зробити, змішай у чашці спирт із рідким милом.

Протри такою водою забруднений елемент одягу і випери його в машинці або вручну. Крім цього, боротися з винними плямами може оцет. Його потрібно розвести з водою в рівних пропорціях, нанести на тканину і випрати в пральній машинці (вода має бути холодною).

Чим випрати вино: методи боротьби зі старими плямами

Якщо ти забув(-ла), що на одязі була пляма від вина, можна вивести її за допомогою таких методів:

Шовкову або вовняну річ намащують сумішшю з горілки, гліцерину та нашатирю (у рівних пропорціях). Після цього потрібно залишити одяг на годину та випрати. Також одяг із вовни можна обробити молоком. Для цього пляму потрібно полити теплим молоком, а потім занурити в холодне молоко на годину. Бавовняну тканину потрібно чистити, натягнувши на каструлю. При цьому пляма має бути посередині. Після цього її поливають окропом. Плями можна чистити столовою содою. На літр води кладуть 3 ст. л. соди, перемішують та опускають туди забруднений одяг.

Як випрати вино з кольорової тканини

Це легко можна зробити за допомогою марганцівки. У ній замочують забруднену ділянку на кілька хвилин, а потім готують розчин перекису водню. У склянку холодної води виливають чайну ложку перекису, змочують у розчині шматочок вати і протирають нею пляму. Цей метод ідеально підходить для тонких тканин. Також можна червону пляму залити білим вином і сполоснути під проточною водою.

Чим випрати вино з білої тканини та джинсів

Джинси легко відмиваються після замочування у мильному розчині. А ось із білою тканиною буде складніше. З плямами вина на білому одязі ефективно борються: сік лимона, мильний розчин, нашатирний спирт, господарське мило і засіб для виведення плям для світлої білизни.

Їх потрібно використовувати окремо. Нанеси засіб на пляму на 15–20 хвилин і випери одяг під проточною водою.

Усі ми часом буваємо неохайними, а страждає наш одяг. Раніше ми розповідали, як відіпрати шоколад.

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