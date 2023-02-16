Як випрати вино: методи очищення свіжих та старих плям

Часто бувають ситуації, коли ти можеш випадково перекинути склянку вина на улюблений одяг. У такому разі слід хоча б вимочити напій із вбрання, а потім братися до видалення плям.
Як випрати вино в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Методи боротьби з плямами залежать від того, на якій саме тканині вони утворилися. Найпопулярніший — скористатися кухонною сіллю.
Для того щоб прибрати пляму, потрібно змочити водою сіль у тарілці, щоб вийшла кашка. Потім її потрібно накласти на тканину на деякий час.
Для того щоб прибрати пляму, потрібно змочити водою сіль у тарілці, щоб вийшла кашка. Потім її потрібно накласти на тканину на деякий час.
Саме сіль добре вбирає різні напої. Після того як тканина просохне, сіль потрібно прибрати за допомогою сухої серветки. Якщо пляма повністю не зникла, річ потрібно випрати. Також забруднену від вина ділянку можна натерти лимоном і випрати одяг вручну.
Насамперед зніми річ і протри пляму спеціальним розчином. Для того щоб його зробити, змішай у чашці спирт із рідким милом.
Протри такою водою забруднений елемент одягу і випери його в машинці або вручну. Крім цього, боротися з винними плямами може оцет. Його потрібно розвести з водою в рівних пропорціях, нанести на тканину і випрати в пральній машинці (вода має бути холодною).
Якщо ти забув(-ла), що на одязі була пляма від вина, можна вивести її за допомогою таких методів:
Джинси легко відмиваються після замочування у мильному розчині. А ось із білою тканиною буде складніше. З плямами вина на білому одязі ефективно борються: сік лимона, мильний розчин, нашатирний спирт, господарське мило і засіб для виведення плям для світлої білизни.
Їх потрібно використовувати окремо. Нанеси засіб на пляму на 15–20 хвилин і випери одяг під проточною водою.
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