Плями від крові — не вирок. Як відіпрати одяг та не зіпсувати його

Інколи буває так, що на одяг потрапляє кров. Ми можемо порізати палець, збити коліно чи заюшить з носа. Не хочеться викидати улюблену річ. Ми розкажемо, як відіпрати кров.

Насамперед треба запам’ятати — не можна прати одяг з плямами від крові у гарячій воді. Кров “закипає” й ще більше в’їдається в тканину.

Прати речі треба у холодній воді, менше 40°С.

Якщо пляма свіжа, то одяг можна замочити у холодній воді й спробувати відіпрати руками й милом. Якщо пляма все ще лишилася, треба нанести розчин нашатирного спирту (роби це у рукавичках і масці) та зачекати 15 хв, знову випрати.

Зараз також дивляться

Як вивести плями крові на світлих речах

Плями від крові на світлій тканині допоможе вивести перекис водню. Треба потерти пляму кубиком льоду, а потім замочити її з перекисом й залишити на 15 хв. Потім випрати. Старі плямі від крові допомагає відіпрати звичайне господарське мило.

Проте перекис варто застосовувати до щільних матеріалів, наприклад, постіль. Шовковим виробам він тільки зашкодить. Також він підходить світлим тканинами, різноколірні речі може зіпсувати.

Спершу варто протестувати цей спосіб на менш видимій частині одягу.

Якщо ти не хочеш прати вручну, можна застосувати деякі хитрощі у пральній машинці. Треба обрати режим, у якому температура при пранні не вище 40°C, до порошку додати трохи солі або нашатирного спирту, або ж спеціального засобу для видалення плям.

Як відіпрати кров на джинсах

Якщо свіжа пляма від крові опинилася на джинсах, не варто її терти. Треба покласти під пляму чистий, змочений в холодній воді рушник і дати йому ввібрати надлишки крові.

Промий рушник під проточною водою і повторюй дії, поки він не перестане вбирати у себе кров. Потім замочи джинси у холодній воді на годину та випери у пральній машинці із засобом для видалення плям.

Як видалити плями крові з футболки

Видалити плями на футболці можна за допомогою картопляного крохмалю. Треба зробити розчин крохмалю з водою до консистенції густої сметани. Річ замочити у холодній воді, потім на пляму викласти крохмаль й залишити на 5 хв. Після річ треба добре прополоскати й випрати в машинці.

Вивести пляму крові може допомогти і сольовий розчин. Зроби у мисці слабосолоний розчин води, замочи в ній річ з плямою на кілька годин, а потім випери в машинці при температурі менш як 40°C.

Всі ми часом буваємо неохайними, а страждає наш одяг. Раніше ми розповідали, як відіпрати шоколад.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!