Як вивести ручку з одягу, щоб усунути пляму і не зіпсувати тканину: ефективні способи

Якщо ти часто працюєш з ручкою, наприклад навчаєшся в школі чи університеті, на роботі постійно пишеш звіти або заповнюєш документи, то, напевно, хоч раз ти забруднював(-ла) одяг ручкою. Ми розповімо, як вивести ручку з тканини, щоб не зіпсувати одяг.

Якщо не правильно відіпрати ручку, можна зробити пляму ще більшою або зіпсувати тканину. Також при роботі з плямою від ручки слід враховувати, ти просто пописав тканину чи ручка потекла.

Що робити, якщо потекла ручка

Якщо ручка потекла, наприклад, у кишені сорочки, потрібно не дати їй увібратися в тканину. Слід використовувати абсорбент, який вбере чорнило. В цьому випадку треба діяти швидко, поки ручка повністю не ввібралася в тканину.

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Для цього можна використовувати дитячу присипку, тальк, крохмаль або крейдову крихту. Насипати на пляму та почекати пару хвилин. Потім прикласти паперовий рушник. Далі треба відіпрати пляму.

Чим випрати ручку з одягу

Випрати ручку з одягу можна різними способами. Зараз існують різні спеціальні засоби для виведення плям. Але їх може не опинитися під рукою, а діяти треба швидко. Є домашні засоби, якими можна випрати ручку з одягу.

Як випрати ручку з тканини за допомогою спирту

Візьми ватний диск і добре просочи його спиртом, потім поклади на пляму, залиш на кілька хвилин. Потім варто обробити слід від ручки господарським милом.

Як випрати ручку за допомогою лимонної кислоти

Для цього способу треба змішати 125 мл води та 1 ст. л. лимонної кислоти, потім трохи підігріти і нанести на пляму на 15 хвилин. Потім добре випрати забруднену ділянку і річ повністю.

Як прибрати пляму від ручки за допомогою рідини для зняття лаку

Одяг треба покласти на вологу тканину, на пляму нанести рідину для зняття лаку. Важливо, щоб вона була прозорою, без добавок. Використовуй ватний диск і без сильних зусиль потри пляму. Чорнило переходитиме на підкладену тканину. Після цього треба випрати річ у холодній воді з милом.

Як вивести пляму від ручки за допомогою скипидару

Цей спосіб найбільше підійде для джинсової тканини. Але спочатку слід перевірити якість забарвлення джинсових штанів, адже потім можуть залишитися розводи. Зробити це можна на виворітному боці.

Якщо на тканині не залишається розводів, можна взяти ватну паличку, змочити в скипидарі та терти слід від ручки. Він має зникнути. Потім річ треба випрати.

Спосіб виведення ручки треба вибирати відповідно до типу тканини. Для бавовни та льону найкраще підійде спосіб зі спиртом. Для шовку — з лимонною кислотою. А плями від ручки на речі із синтетики легко відіпрати господарським милом.

Часто ми забруднюємо одяг під час вечірок. Раніше ми розповідали, як відіпрати плями від вина: ефективні способи, які допоможуть.

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