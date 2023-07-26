Столько вариантов, но нужен самый лучший? Какой iPhone 15 из линейки выбрать — подробно

Новую линейку iPhone ждут с нетерпением, но цена Айфон 15 даже по предварительным данным будет довольно сильно варьироваться в зависимости от серии. Поэтому у пользователей уже возникает вопрос, какую модель выбрать.

В этой статье специалисты интернет-магазина Stylus сравнят телефоны предстоящей линейки, чтобы понять, кому какой вариант подойдет больше.

iPhone 15 и 15 Plus: характеристики

База и Плюс имеют схожие параметры, но заметно отличаются по габаритам. Если сравнивать их предположительные характеристики, то получится следующее:

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iPhone 15

Диагональ: 6,1 дюйма

Тип экрана: LTPO Super Retina XDR

Частота обновления: 60 Гц

Камеры: 12 и 12 Мп

Процессор: А16

Оперативная память: 6 Гб

Накопительная память: 128-512 Гб

Разъем: Lightning

iPhone 15 Plus

Диагональ: 6,7 дюйма

Тип экрана: LTPO Super Retina XDR

Частота обновления: 60 Гц

Камеры: 12 и 12 Мп

Процессор: А16

Оперативная память: 6 Гб

Накопительная память: 128 Гб – 1 Тб

Разъем: Lightning

К сожалению, похоже, что ни одна из этих версий не получит Dynamic Island и пока они останутся с небольшой челкой. И в целом на первый взгляд кажется, что характеристики Айфона 15 и 15 Плюс практически идентичны.

На самом деле основные технические параметры у них действительно схожи. Но все-таки Plus более “продвинутые”. По сути, они, как и в 14 линейке, станут улучшенной и “расширенной” версией базы.

И размеры, и экраны останутся такими же, как у iPhone 14. На данный момент качество изображения на Айфонах превосходное и в улучшении не нуждается. Частота обновления сравнительно небольшая и тоже пока подниматься не будет. Но с нынешней линейкой работать удобно, а значит, и у следующей проблем не должно возникнуть.

Замена процессора порадовала всех. А16 сейчас используется в Про и Про макс 14 линейки. Так что вполне можно представить, насколько мощными будут база и Плюс в 15. Собственно, по этой же причине прироста оперативной памяти тоже ждать не стоит — модели 2022 года прекрасно работают на 6 Гб.

Что же касается замены разъема, то пока непонятно, будет ли она проводиться в iPhone 15 и 15 Plus. Вероятно, что пока в них останется Lightning. А полностью с USB выйдет уже следующее поколение.

iPhone 15 Pro и Pro Max: характеристики

Флагманы отличаются тем, что собирают в себе лучшие решения, самые передовые технологии, максимальные обновления. И стоят они соответственно.

Поэтому перед покупкой большинство пользователей задумываются, действительно ли им нужна такая машина. В случае с 15 линейкой, эти модели, скорее всего, получат такие характеристики:

iPhone 15 Pro

Диагональ: 6,1 дюйма

Тип экрана: LTPO Super Retina XDR

Частота обновления: 120 Гц

Камеры: 48, 12 и 12 Мп

Процессор: А17

Оперативная память: 8 Гб

Накопительная память: 128 Гб-1 Тб

Разъем: USB-C

iPhone 15 Pro Max

Диагональ: 6,7 дюйма

Тип экрана: LTPO Super Retina XDR

Частота обновления: 120 Гц

Камеры: 48, 12 и 12 Мп

Процессор: А17

Оперативная память: 8 Гб

Накопительная память: 128 Гб-1 Тб

Разъем: USB-C

Это будут очень мощные и производительные устройства. При сохранении прежних габаритов они получат больше оперативной памяти и новый процессор. Некоторые пользователи уже шутили на тему того, что iPhone “прошки” становятся по характеристикам ближе к ноутбукам, чем к телефонам.

И были не так уж не правы. Чтобы эффективно поддерживать работу смартфонов, оперативная память флагманов вырастет до 8 Гб.

В плане камер глобальных обновлений не будет. Разве что у iPhone 15 Pro Max фронтальная камера получит 48 Мп. В остальном все останется без технических обновлений, так как Apple только в прошлой модели ввела кучу фишек, которых на данном этапе более чем достаточно.

Так как до конца 2024 года разъемы у всех смартфонов придется заменить на USB-C по требованиям ЕС, у Эпл выбора не остается. Но, похоже, пока компания заменит порты только у “прошек”. В остальном возможности коммуникации этих устройств останутся примерно как у линейки iPhone 14.

Общие обновления

Вся линейка получит обновленный дизайн. Хоть все и признают, что стильные рубленые грани смотрятся отлично, пора сменить внешний вид телефона за пару лет.

Новая линейка iPhone 15 будет со скругленными углами, что придаст ей больше мягкости и изящности. И цветовая палитра тоже обновится. Конечно, базовые нейтральные цвета останутся. Но помимо них у разных серий предвидятся малиновый, зеленый, голубой и темно-синий корпуса.

Также купертиновцы планируют увеличить продолжительность автономной работы. Если аккумулятор сам по себе и станет больше, то не на много. Упор будет больше в энергоэффективность техники. Предварительно, батарея должна будет держать заряд на несколько часов дольше, чем в 14 линейке.

Так какой телефон выбрать

Если тебе не нужна максимальная мощность, то базовая модель iPhone 15 станет беспроигрышным выбором. Он будет производительным, быстрым, но с меньшим размером экрана и без претензии к мощности компьютера и профессионального фотоаппарата.

Его более чем достаточно для повседневного бытового использования. К тому же, базовая модель самая недорогая. Ее цена, скорее всего, стартует от $899.

В случае, когда максимум от техники не требуется, но нужно чуть больше возможностей, стоит обратить внимание на Plus. Тем более, если ты любишь большие экраны. Плюс — это улучшенная база, а разница в стоимости у них, как правило, всего $100.

Когда требования к телефону повышенные, нужно много в нем работать, запускать по несколько программ одновременно, или ты просто ярый поклонник мобильного гейминга, тебе подойдет iPhone 15 Pro или Pro Max.

Второй вариант — это максимум, который вообще возможно получить от телефона. В нем собрано все, что есть крутого в Айфонах, как в техническом, так и в программном плане. А еще у него большой экран. Стоимость флагмана стартует, вероятно, примерно с $1199.

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