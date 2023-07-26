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Захищено: Стільки варіантів, але потрібен найкращий? Який iPhone 15 з лінійки вибрати — детально
Анастасія Грубрина
, редакторка сайту
26 Липня 2023, 14:15
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