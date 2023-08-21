Учти все факторы перед покупкой. Какой объем бойлера выбрать, чтобы хватало горячей воды

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 августа 2023, 15:00
Який об’єм бойлера вибрати: поради вибору для дому та для квартири
Фото: Pexels

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