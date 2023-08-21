Учти все факторы перед покупкой. Какой объем бойлера выбрать, чтобы хватало горячей воды

Над тем, какой объем бойлера выбрать, задумываются люди, которые хотят установить водонагреватель у себя дома. Над покупкой бойлера начинаешь задумываться, когда у тебя часто отключают горячую воду, а греть ее постоянно в кастрюлях уже надоедает.

Но прежде, чем купить бойлер, надо определиться с его объемом. Ведь это обеспечит комфортное использование и разумное потребление электроэнергии.

Мы расскажем, какой объем бойлера выбрать для дома и квартиры, и на что обратить внимание.

Сейчас также смотрят

Какой объем бойлера выбрать

Прежде всего, надо учесть, сколько людей проживает в доме или квартире. Также подумать, для чего будешь использовать бойлер: можно купить маленький только для мыться посуды или большой, который будет греть воду и для купания.

Кроме того, надо учесть будет водонагреватель в квартире или частном доме, ведь в квартире, как правило, может быть меньше свободного места. Чаще всего в квартире бойлеры устанавливают в ванной или на кухне.

Не мало важным фактором является та, установлена ли в квартире ванна или душевая кабина. Для ванной, как правило, требуется больше горячей воды.

Если в квартире или доме живет два человека, для мытья посуды и купания будет достаточно бойлера объемом 80 л, если установленна ванна, и 60 — если душевая.

Если тебе нужен водонагреватель для мытья посуды, то вполне будет достаточно 10-15 л.

Бойлер объемом 60 л может подойти и для семьи из четырех человек, но надо учесть тот факт, что надо будет постоянно ждать, пока нагреется вода.

Как выбрать объем бойлера на разное количество человек

если ты живешь один (одна), то тебе не нужен бойлер объемом больше, чем 50 л. Этого тебе будет достаточно и для мыться посуды, и для купания как в душевой, так и в ванной. Можно выбрать и 30 л, но между купанием и мытьем посуды нужно будет делать паузу для нагрева воды;

для двоих-троих человек нужно выбирать устройство до 80 л.;

если в семье четыре и больше проживающих, объем накопительного электрического бойлера желательно выбрать не менее 100 л.

Но у больших бойлеров также есть свои нюансы. Водонагреватели от 100 л обычно устанавливают в частных домах из-за большого веса. Поэтому крепятся либо только к держащей стене, либо устанавливаются на полу.

Кстати, иногда более рентабельно устанавливать вместо одного аппарата два: для ванной комнаты и для кухни.

Иногда из электрического водонагревателя нужно слить воду, но возникает вопрос, как это сделать. Ранее мы рассказывали, как быстро слить воду из бойлера.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.