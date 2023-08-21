Учти все факторы перед покупкой. Какой объем бойлера выбрать, чтобы хватало горячей воды

Над тем, какой объем бойлера выбрать, задумываются люди, которые хотят установить водонагреватель у себя дома. Над покупкой бойлера начинаешь задумываться, когда у тебя часто отключают горячую воду, а греть ее постоянно в кастрюлях уже надоедает.
Но прежде, чем купить бойлер, надо определиться с его объемом. Ведь это обеспечит комфортное использование и разумное потребление электроэнергии.
Мы расскажем, какой объем бойлера выбрать для дома и квартиры, и на что обратить внимание.
Прежде всего, надо учесть, сколько людей проживает в доме или квартире. Также подумать, для чего будешь использовать бойлер: можно купить маленький только для мыться посуды или большой, который будет греть воду и для купания.
Кроме того, надо учесть будет водонагреватель в квартире или частном доме, ведь в квартире, как правило, может быть меньше свободного места. Чаще всего в квартире бойлеры устанавливают в ванной или на кухне.
Не мало важным фактором является та, установлена ли в квартире ванна или душевая кабина. Для ванной, как правило, требуется больше горячей воды.
Если в квартире или доме живет два человека, для мытья посуды и купания будет достаточно бойлера объемом 80 л, если установленна ванна, и 60 — если душевая.
Если тебе нужен водонагреватель для мытья посуды, то вполне будет достаточно 10-15 л.
Если тебе нужен водонагреватель для мытья посуды, то вполне будет достаточно 10-15 л.
Бойлер объемом 60 л может подойти и для семьи из четырех человек, но надо учесть тот факт, что надо будет постоянно ждать, пока нагреется вода.
Но у больших бойлеров также есть свои нюансы. Водонагреватели от 100 л обычно устанавливают в частных домах из-за большого веса. Поэтому крепятся либо только к держащей стене, либо устанавливаются на полу.
Кстати, иногда более рентабельно устанавливать вместо одного аппарата два: для ванной комнаты и для кухни.
Иногда из электрического водонагревателя нужно слить воду, но возникает вопрос, как это сделать. Ранее мы рассказывали, как быстро слить воду из бойлера.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.