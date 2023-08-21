Врахуй всі фактори перед покупкою. Який об’єм бойлера вибрати, щоб вистачало гарячої води

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 15:00
Який об’єм бойлера вибрати: поради вибору для дому та для квартири
Фото: Pexels

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