Врахуй всі фактори перед покупкою. Який об’єм бойлера вибрати, щоб вистачало гарячої води

Над тим, який об’єм бойлера вибрати, замислюються люди, які хочуть встановити водонагрівач у себе вдома. Над покупкою бойлера починаєш замислюватися, коли в тебе часто відключають гарячу воду, а гріти її постійно в каструлях вже набридає.

Але перш ніж купити бойлер, треба визначитись із його об’ємом. Адже це забезпечить комфортне використання та розумне споживання електроенергії.

Ми розповімо, який об’єм бойлера обрати для будинку та квартири, і на що звернути увагу.

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Який об’єм бойлера вибрати

Насамперед треба врахувати, скільки людей проживає у будинку чи квартирі. Також подумати, для чого використовуватимеш бойлер: можна купити маленький лише для миття посуду або великий, який грітиме воду і для купання.

Крім того, треба врахувати буде водонагрівач у квартирі або приватному будинку, адже у квартирі, як правило, може бути менше вільного місця. Найчастіше у квартирі бойлери встановлюють у ванній або на кухні.

Важливим фактором є і те, чи встановлена у квартирі ванна або душова кабіна. Для ванної, як правило, потрібно більше гарячої води.

Якщо у квартирі чи будинку живе дві людини, для миття посуду та купання буде достатньо бойлера об’ємом 80 л, якщо встановлена ванна, та 60 — якщо душова.

Якщо тобі потрібен водонагрівач для миття посуду, то цілком достатньо 10-15 л.

Бойлер об’ємом 60 л може підійти й для сім’ї з чотирьох осіб, але треба врахувати той факт, що потрібно буде постійно чекати, поки нагріється вода.

Як вибрати об’єм бойлера на різну кількість людей

якщо ти живеш один (одна), то тобі не потрібний бойлер об’ємом більш як 50 л. Цього тобі буде достатньо і для миття посуду, і для купання як у душовій, так і у ванній. Можна вибрати 30 л, але тоді між купанням та миттям посуду треба буде робити паузу для нагрівання води;

для двох-трьох людей необхідно вибирати пристрій до 80 л.;

якщо в сім’ї чотири й більше людини, об’єм електричного бойлера бажано вибрати не менше 100 л.

Але великі бойлери також мають свої нюанси. Водонагрівачі від 100 л зазвичай встановлюють у приватних будинках через велику вагу. Тому кріпляться або лише до стіни, що витримає, або встановлюються на підлозі.

До речі, іноді рентабельніше встановлювати замість одного апарату два: для ванної кімнати та для кухні.

Інколи з електричного водонагрівача треба злити воду, але постає питання, як це зробити. Раніше ми розповідали, як швидко злити воду з бойлера.

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