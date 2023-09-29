Хотя месяц холодный, улов может быть хороший: календарь рыбака на октябрь 2023

Рыбалка в октябре, наверное, не очень приятная, ведь в этом месяце мы прощаемся с теплом, небо все чаще становится пасмурным, и идут продолжительные дожди.

Кроме этого, дует холодный ветер, придающий дискомфорт, когда сидишь на берегу водоема в ожидании улова.

Но в удачные дни октября можно поймать хорошую рыбу, ведь она окончательно начинает покидать летние стоянки и собирается в местах зимних стоянок. Мы расскажем об удачных днях рыболовли в октябре 2023 и какая рыба лучше клюет в этом месяце.

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Календарь рыбалки на октябрь 2023

Удачные дни: 3-12, 17-26 октября

3-12, 17-26 октября Неудачные дни: 1, 2, 13-16, 27-31 октября

Какая рыба клюет в октябре

Какая рыба клюет в октябре — вопрос, который волнует тех, кто собирается на рыбалку в это время. Ведь не хочется просидеть целый день у водоема, замерзнуть и вернуться домой с пустыми руками.

Следует запомнить, что в октябре рыба лучше клюет ближе к обеду, поэтому на утреннюю рыбалку почти нет смысла идти. Разве что ты хочешь насладиться утренней тишиной и природой.

В октябре хорошо ловить плотву и густеру, немного хуже клюет подлещик и язь. Если правильно выбрать снасти, можно поймать достаточно большого леща.

Если планируешь ловить рыбу с поплавком, то лучше идти на места, заранее прикормленные и испытанные временем. В это время очень важно достаточное количество прикормки.

Для тех, кто ловит рыбу в октябре на спиннинг — активно клюют окунь и щука. Стоит не забывать, что щука в это время держится на глубине и там устраивает засады. Также у щуки начинается расти аппетит на осень, он интенсивный и длительный, поэтому ее можно поймать на живца.

Рыбалка может быть хорошим хобби, которое поможет улучшить здоровье. Ранее мы рассказывали, как с помощью рыбалки реабилитировали бойцов.

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