Рыбалка как реабилитация: как хобби лечит эмоциональное состояние и способствует здоровому сну военных

Вместо больничных стен — рыбалка. Во Львове для раненых бойцов, которые восстанавливаются в национальном реабилитационном центре Незламні, организовали рыбалку. Физические терапевты уверены, что такой вид реабилитации положительно влияет на эмоциональное состояние бойцов, помогает им максимально расслабиться, а еще способствует здоровому сну.

Рыбачить приехали два десятка украинских защитников, которые сейчас на лечении в национальном реабилитационном центре Незламні. Военнослужащий Олег из Тернопольской области об этом мечтал уже 2 года.

Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина уже был на пенсии, но добровольно отправился в армию. В марте этого года на Бахмутском направлении Олег потерял обе ноги, вражеский снаряд попал прямо в блиндаж. Теперь он ждет протезирования.

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Два собрата контузило. Снаряд летел в блиндаж, снес мне ноги, но не разорвался, поэтому я еще здесь, — рассказывает военнослужащий Олег Дубовой.

Повезло с уловом сегодня и танкисту Алексею из Херсона. В феврале боец получил ранение, потерял ногу. Говорит, рыбалка помогает получить положительные эмоции.

В центре Незламні предлагают для военных и другие способы разрядиться — экскурсии, боулинг, иппотерапию и стрельбу из лука. Но такие занятия подходят не всем, ведь после ранений многим бойцам сложно передвигаться.

Физические терапевты уверены, что рыбалка положительно влияет на эмоциональное состояние, помогает защитникам максимально расслабиться, а еще способствует здоровому сну. После удачного улова бойцов угощают вкусным пловом, приготовленным под открытым небом в 30-литровом казане.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как собаки-терапевты помогают бойцам избавиться от психологических травм.

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