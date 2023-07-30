Риболовля як реабілітація: як хобі лікує емоційний стан та сприяє здоровому сну військовослужбовців

Замість лікарняних стін — рибальство. У Львові для поранених бійців, які відновлюються у національному реабілітаційному центрі Незламні, організували риболовлю. Фізичні терапевти певні: такий вид реабілітації позитивно впливає на емоційний стан бійців, допомагає їм максимально розслабитись, а ще сприяє здоровому сну.

Порибалити приїхали два десятки українських захисників, які нині на лікуванні в національному реабілітаційному центрі Незламні. Військовослужбовець Олег із Тернопільщини про це мріяв уже 2 роки.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік уже був на пенсії, але добровільно подався до війська. Цьогоріч у березні на Бахмутському напрямку Олег втратив обидві ноги, ворожий снаряд влучив просто у бліндаж. Тепер очікує на протезування.

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Двох побратимів контузило. Але снаряд летів у бліндаж, зніс мені ноги, та не вибухнув, тому я ще тут, — розповідає Олег Дубовий.

На риболовлі також і танкіст Олексій з Херсонщини. У лютому боєць отримав поранення, втратив ногу. Каже: риболовля допомагає дістати позитивні емоції.

У центрі Незламні пропонують для військових й інші способи розрядитися — екскурсії, боулінг, іпотерапію та стрільбу з лука. Але такі заняття підходять не всім, адже після поранень багатьом бійцям складно пересуватися.

Фізичні терапевти певні: риболовля позитивно впливає на емоційний стан, допомагає захисникам максимально розслабитись, а ще сприяє здоровому сну. Після вдалого вилову бійців пригощають смачним пловом, приготовленим просто неба у 30-літровому казані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм.

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