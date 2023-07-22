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Пензлі та фарби дарують силу та віру у себе: арт-терапія у Тернополі для військових

Ірина Тимчишин 22 Липня 2023, 08:00

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Арт-терапія для військових

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