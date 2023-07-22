Пензлі та фарби дарують силу та віру у себе: арт-терапія у Тернополі для військових

Пензлі та пастелі рятують психіку важко травмованих українських захисників, які проходять реабілітацію в одній з тернопільських лікарень. Арт-терапію в шпиталі проводять півроку, і для багатьох армійців вона стала переходом від усвідомлення важкої травми до соціалізації в мирному житті.

У лікарні волонтери організували виставку картин військовослужбовців. Кажуть, ці полотна — не про кольори та живопис, це про віру в себе та турботу про армійців.

На мольберті військові пишуть, зокрема, пейзаж. У поєднанні жовтого сонця та блакитного неба вимальовується українській прапор. Через тяжке поранення правої кінцівки деяким захисникам доводиться опановувати мистецтво лівою.

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Важко спочатку, тремтіла рука. А зараз дуже добре, краще набагато. Права рука ще не скоро почне працювати, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Яків Лук’яненко.

Яків служить у десантно-штурмових військах. Поранення отримав у Білогорівці на початку червня — прилетіла міна. У нього складний перелом — роздроблена кістка, у фіксуючому апараті ходитиме довго. До мобілізації працював на заводі металопрокату. І ніколи не писав картини.

Щотижня художник Рустам та волонтерка Олена, яка і організувала арт-терапію, привозять в лікарню мольберти та малюють разом з військовими. Рустам вперше пензля в руки взяв у 34 роки. Своїм прикладом хлопцям намагається показати, що в житті ніколи не пізно щось починати спочатку.

Саме така терапія у лікарні почалась випадково. Один з поранених бійців забажав малювати. Йому облаштували місце. А потім малювати захотіли й інші. Хлопці писали картини навіть з ампутованою рукою.

Виставку картин поранених військових з лікарні хочуть перемістити в центр міста, аби й тернополяни оцінили талант українських захисників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як військові проходять реабілітацію у Львові.

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