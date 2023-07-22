Кисти и краски дарят силу и веру в себя: арт-терапия в Тернополе для военных

Кисти и пастели спасают психику тяжело травмированных украинских защитников, которые проходят реабилитацию в одной из тернопольских больниц. Арт-терапию в госпитале проводят полгода, и для многих армейцев она стала переходом от осознания тяжелой травмы к социализации в мирной жизни.

В больнице волонтеры организовали выставку картин военнослужащих. Говорят, эти полотна не о цветах и живописи, это о вере в себя и заботе об армейцах.

Вот так на мольберте военные пишут пейзаж. В сочетании желтого солнца и голубого неба вырисовывается украинский флаг. Из-за тяжелого ранения правой конечности некоторым защитникам приходится овладевать искусством левой.

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Трудно сначала, дрожала рука. А сейчас очень хорошо, лучше гораздо. Правая рука еще не скоро заработает, — рассказывает военнослужащий ВСУ Яков Лукьяненко.

Яков служит в десантно-штурмовых войсках. Ранение получил в Белогоровке в начале июня — прилетела мина. У него сложный перелом: раздроблена кость, в фиксирующем аппарате будет ходить долго. До мобилизации работал на заводе металлопроката. И никогда не писал картины.

Еженедельно художник Рустам и волонтер Елена, которая и организовала арт-терапию, привозят в больницу мольберты и рисуют вместе с военными. Рустам впервые кисти в руки взял в 34 года. Своим примером ребятам пытается показать, что в жизни никогда не поздно начинать что-то сначала.

Именно такая терапия в больнице началась случайно. Один из раненых бойцов захотел рисовать. Ему обустроили место. А потом рисовать захотели и другие. Ребята писали картины даже с ампутированной рукой.

Выставку картин раненых военных из больницы хотят переместить в центр города, чтобы и жители Тернополя оценили талант украинских защитников.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как военные проходят реабилитацию во Львове.

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