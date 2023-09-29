Хоч місяць холодний, улов може бути хороший: календар риболова на жовтень 2023

Риболовля у жовтні, напевно, не дуже приємна, адже у цьому місяці ми прощаємося з теплом, небо дедалі частіше стає похмурим, та йдуть тривалі дощі.

Крім цього, дме холодний вітер, який додає дискомфорту, коли сидиш на березі водоймища в очікуванні улову.

Але у вдалі дні жовтня можна зловити хорошу рибу, адже вона вже остаточно починає покидати літні стоянки й збирається у місцях зимових стоянок. Ми розповімо про вдалі дні риболовлі у жовтні 2023 та яка риба краще клює цього місяця.

Зараз також дивляться

Календар риболовлі на жовтень 2023

Вдалі дні: 3-12, 17 -26 жовтня

Невдалі дні: 1, 2, 13-16, 27-31 жовтня

Яка риба клює у жовтні

Яка риба клює у жовтні — питання, яке хвилює тих, хто збирається на риболовлю у цю пору. Адже не хочеться просидіти цілий день біля водойми, замерзнути й повернутися додому з порожніми руками.

Варто запам’ятати, що у жовтні риба краще клює ближче до обіду, тому на ранкову рибалку майже немає сенсу йти. Хіба що ти хочеш насолодитися ранковою тишею та природою.

У жовтні добре ловити плотву та густеру, трохи гірше клює підлящик і в’язь. Якщо правильно вибрати снасті, можна зловити досить великого ляща.

Якщо плануєш ловити рибу з поплавком, то краще йти на місця, які заздалегідь підгодовані та випробувані часом. У цей час дуже важлива достатня кількість прикормки.

Для тих, хто ловить рибу у жовтні на спінінг — активно клюють окунь і щука. Варто не забувати, що щука у цей час тримається на глибині й саме там влаштовує засідки. Також у щуки починається зростати на осінь апетит, він інтенсивний та тривалий, тому її можна зловити на живця.

Риболовля може бути хорошим хобі, яке допоможе покращити здоров’я. Раніше ми розповідали, як за допомогою риболовлі реабілітували бійців.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.