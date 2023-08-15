Названы страны, где проще всего запустить онлайн-казино

Азартная сфера развивается достаточно быстро. Если ты ищешь онлайн-казино, нужно ориентироваться на лицензионные платформы с актуальными разрешениями. В зависимости от страны определяют наличие в ней регулятора, отвечающего за азартную деятельность.

Эксперт индустрии и сео-основатель компании Sutevski Consulting Драган Сутевский проанализировал лицензии разных стран и установил потенциально выгодные страны для получения разрешения. По его мнению, всего семь стран с лучшим правовым обслуживанием для деятельности азартной сферы.

Украина

В Украине онлайн-казино могут обратиться к государственному регулятору и получить разрешение на азартную деятельность в стране. Если игровое заведение работает на территории страны легально, его не блокируют, игроки автоматически платят налоги в государственный бюджет.

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Для получения соответствующего разрешения могут обратиться заведения, которые готовы платить налог в бюджет Украины. Ставка налога составляет 18%.

Напомним, ранее мы писали о легальных казино в Украине, работающих по разрешению.

Швеция

Законодательство Швеции также предусматривает возможность получения разрешения на азартную деятельность. Государственный регулятор считается достаточно выгодным и качественным, поскольку обеспечивает хорошие перспективы с точки зрения безопасности игроков. Главное преимущество Государственного регулирования Швеции состоит в том, что игрокам не нужно платить налог со своих выигрышей.

Лицензия Гибралтара

Эта лицензия подразумевает хорошие перспективы для онлайн-казино, получивших разрешение от Гибралтара. Около 10% всех рабочих этой страны связано с азартной индустрией. Компании, намеренные создать онлайн-казино, должны обратиться в государственное правление. Для разработчиков азартных заведений устанавливается налог в размере 1% от полученных доходов.

Кипр

Кипрская лицензия актуальна, поскольку многие азартные заведения работают именно с ней. Играть в азартные игры на территории Кипра запрещено, поэтому эта лицензия распространяется только на международные казино. Для получения разрешения нужно иметь банковский счет в этой стране.

Остров Мэн

Наличие такой лицензии открывает хорошие перспективы для онлайн-казино, желающих работать на рынке Великобритании. Лицензии могут включать в себя различные направления, охватывающие все азартные развлечения и сетевые услуги. Размер налога составляет 1–1,5%.

Кюрасао

Лицензии Кюрасао считаются дорогими и ценными. После получения разрешения ставка налога составляет 2%. Регистрация с целью получения такой лицензии занимает шесть недель, а регистрационный сбор составляет $2300.

Мальта

Получение лицензии на Мальте предполагает хорошие перспективы выхода на европейский рынок. Стоимость получения такой лицензии относительно невелика, поэтому многие разработчики онлайн-казино выбирают именно мальтийские разрешения. Для подачи заявки на получение лицензии необходимо оплатить $2700.

Кратко о главном

Украина, Швеция, Гибралтар, Кипр, Остров Мэн, Кюрасао и Мальта предлагают разные возможности для регулирования и развития азартной индустрии.

Ключевые моменты:

некоторые страны выдают международные разрешения, другие запрещают азартные игры на своей территории, но разрешают работу в других уголках мира;

перед получением разрешения компания должна подробно ознакомиться с тонкостями этого процесса;

лицензии для азартных заведений могут играть ключевую роль в их работе.

Регуляторы указывают разные размеры налогов, которые могут варьироваться в зависимости от страны. Это показывает, как налоговая структура может оказывать влияние на привлекательность азартной промышленности. В Украине сейчас возвращают налоги для онлайн-казино в 18%. Подробную информацию о каждой лицензии ты найдешь на официальном сайте регулятора. Там же есть возможность создания запроса на получение лицензии.

Дополнительно ты можешь ознакомиться с условиями работы казино в Украине.

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