Названо країни, де найпростіше запустити онлайн-казино

Азартна сфера розвивається досить швидко. Якщо ти шукаєш онлайн-казино, потрібно орієнтуватися на ліцензійні платформи з актуальними дозволами. В залежності від країни визначають наявність в ній регулятора, який відповідає за азартну діяльність.

Експерт індустрії та сео-засновник компанії Sutevski Consulting Драган Сутєвський проаналізував ліцензії різних країн і встановив потенційно вигідні країни для отримання дозволу. На його думку, загалом є сім країн з кращим правовим обслуговуванням для діяльності азартної сфери.

Україна

В Україні онлайн-казино можуть звернутися до державного регулятора й отримати відповідний дозвіл на азартну діяльність в країні. Якщо ігровий заклад функціонує на території країни легально, його не блокують, гравці автоматично сплачують податки до державного бюджету.

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Для отримання відповідного дозволу також можуть звернутися заклади, які готові сплачувати податок до бюджету України. Ставка податку складає 18%.

Нагадаємо, раніше ми писали про легальні казино в Україні які працюють за дозволом.

Швеція

Законодавство Швеції також передбачає можливість отримання дозволу на азартну діяльність. Державний регулятор вважається досить вигідним і якісним, оскільки це забезпечує гарні перспективи з точки зору безпеки гравців. Головна перевага Державного регулювання Швеції полягає в тому, що гравцям не потрібно сплачувати податок зі своїх виграшів.

Ліцензія Гібралтара

Ця ліцензія передбачає гарні перспективи для онлайн-казино, які отримали дозвіл від Гібралтара. Близько 10% всіх робітників цієї країни пов’язані з азартною індустрією. Компанії, які мають намір створити онлайн-казино, повинні звернутися до державного правління. Для розробників азартних закладів встановлюється податок у розмірі 1% від отриманих прибутків.

Кіпр

Кіпрська ліцензія є актуальною, оскільки багато азартних закладів працюють саме з нею. Грати в азартні ігри на території Кіпру заборонено, тому ця ліцензія поширюється лише на міжнародні казино. Для отримання дозволу необхідно мати банківський рахунок в цій країні.

Острів Мен

Наявність такої ліцензії відкриває гарні перспективи для онлайн-казино, які бажають працювати на ринку Великобританії. Ліцензії можуть включати різні напрямки, які охоплюють всі азартні розваги та мережеві послуги. Розмір податку становить 1-1,5%.

Кюрасао

Ліцензії Кюрасао вважаються дорогими та цінними. Після отримання дозволу ставка податку складає 2%. Реєстрація з метою отримання такої ліцензії займає шість тижнів, а реєстраційний збір становить $2300.

Мальта

Отримання ліцензії на Мальті передбачає гарні перспективи для виходу на європейський ринок. Вартість отримання такої ліцензії відносно невелика, тому багато розробників онлайн-казино обирають саме мальтійські дозволи. Для подання заявки на отримання ліцензії необхідно сплатити $2700.

Коротко про головне

Україна, Швеція, Гібралтар, Кіпр, Острів Мен, Кюрасао та Мальта пропонують різні можливості для регулювання і розвитку азартної індустрії.

Ключові моменти:

деякі країни видають міжнародні дозволи, інші забороняють азартні ігри на своїй території, але дозволяють роботу в інших куточках світу; перед отриманням дозволу компанія має детально ознайомитися з тонкощами цього процесу; ліцензії для азартних закладів можуть відігравати ключову роль в їх роботі.

Регулятори вказують різні розміри податків, які можуть варіюватися в залежності від країни. Це демонструє, як податкова структура може впливати на привабливість азартної індустрії. В Україні зараз повертають податки для онлайн-казино в розмірі 18%. Детальну інформацію про кожну ліцензію ти знайдеш на офіційному сайті регулятора. Там же є можливість створення запиту на отримання ліцензії.

Додатково можеш ознайомитися з умовами роботи казино в Україні.

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