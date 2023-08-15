Названо країни, де найпростіше запустити онлайн-казино

Азартна сфера розвивається досить швидко. Якщо ти шукаєш онлайн-казино, потрібно орієнтуватися на ліцензійні платформи з актуальними дозволами. В залежності від країни визначають наявність в ній регулятора, який відповідає за азартну діяльність.
Експерт індустрії та сео-засновник компанії Sutevski Consulting Драган Сутєвський проаналізував ліцензії різних країн і встановив потенційно вигідні країни для отримання дозволу. На його думку, загалом є сім країн з кращим правовим обслуговуванням для діяльності азартної сфери.
В Україні онлайн-казино можуть звернутися до державного регулятора й отримати відповідний дозвіл на азартну діяльність в країні. Якщо ігровий заклад функціонує на території країни легально, його не блокують, гравці автоматично сплачують податки до державного бюджету.
Для отримання відповідного дозволу також можуть звернутися заклади, які готові сплачувати податок до бюджету України. Ставка податку складає 18%.
Для отримання відповідного дозволу також можуть звернутися заклади, які готові сплачувати податок до бюджету України. Ставка податку складає 18%.
Нагадаємо, раніше ми писали про легальні казино в Україні які працюють за дозволом.
Законодавство Швеції також передбачає можливість отримання дозволу на азартну діяльність. Державний регулятор вважається досить вигідним і якісним, оскільки це забезпечує гарні перспективи з точки зору безпеки гравців. Головна перевага Державного регулювання Швеції полягає в тому, що гравцям не потрібно сплачувати податок зі своїх виграшів.
Ця ліцензія передбачає гарні перспективи для онлайн-казино, які отримали дозвіл від Гібралтара. Близько 10% всіх робітників цієї країни пов’язані з азартною індустрією. Компанії, які мають намір створити онлайн-казино, повинні звернутися до державного правління. Для розробників азартних закладів встановлюється податок у розмірі 1% від отриманих прибутків.
Кіпрська ліцензія є актуальною, оскільки багато азартних закладів працюють саме з нею. Грати в азартні ігри на території Кіпру заборонено, тому ця ліцензія поширюється лише на міжнародні казино. Для отримання дозволу необхідно мати банківський рахунок в цій країні.
Наявність такої ліцензії відкриває гарні перспективи для онлайн-казино, які бажають працювати на ринку Великобританії. Ліцензії можуть включати різні напрямки, які охоплюють всі азартні розваги та мережеві послуги. Розмір податку становить 1-1,5%.
Ліцензії Кюрасао вважаються дорогими та цінними. Після отримання дозволу ставка податку складає 2%. Реєстрація з метою отримання такої ліцензії займає шість тижнів, а реєстраційний збір становить $2300.
Отримання ліцензії на Мальті передбачає гарні перспективи для виходу на європейський ринок. Вартість отримання такої ліцензії відносно невелика, тому багато розробників онлайн-казино обирають саме мальтійські дозволи. Для подання заявки на отримання ліцензії необхідно сплатити $2700.
Україна, Швеція, Гібралтар, Кіпр, Острів Мен, Кюрасао та Мальта пропонують різні можливості для регулювання і розвитку азартної індустрії.
Ключові моменти:
Регулятори вказують різні розміри податків, які можуть варіюватися в залежності від країни. Це демонструє, як податкова структура може впливати на привабливість азартної індустрії. В Україні зараз повертають податки для онлайн-казино в розмірі 18%. Детальну інформацію про кожну ліцензію ти знайдеш на офіційному сайті регулятора. Там же є можливість створення запиту на отримання ліцензії.
Додатково можеш ознайомитися з умовами роботи казино в Україні.
Часто люди люблять грати онлайн не лише в казино, а й інші ігри. Раніше ми розповідали про вплив відеоігор на здоров’я дитини й дорослого.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.